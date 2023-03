Siempre fue WrestleMania puro epítome del “entretenimiento deportivo” que tanto vende WWE como su seña de identidad. Y dentro de los parámetros de esa forma de denominar a la lucha libre, suele ser obligado que alguna celebridad haga de las suyas sobre el ring.

Desde la primera edición, con Cindy Lauper y Mr. T, hasta la que veremos el próximo mes, pues WWE ya confirmó que Logan Paul irá en mano a mano contra Seth Rollins; si bien “The Ultimate Influencer” puede considerarse una Superestrella más de la empresa, con la que tiene contrato y ha demostrado gran soltura entre las doce cuerdas (fue el mejor novato del 2022 según SUPERLUCHAS).

Y precisamente Paul dio importante “exclusiva” sobre dicho encuentro, ante los micrófonos de su podcast Impaulsive: tendrá lugar el 1 de abril, primera noche de WrestleMania 39, coincidiendo ¿casualmente? con su 28 cumpleaños.

Por el momento, se trata de la única concreción de fecha para un combate de WrestleMania 39, y no proviene de la fuente oficial, que es WWE. A pesar de ello, suponemos innecesario que Paul mienta.

Así luce el cartel provisional de WrestleMania 39.

[1 de abril]

[1 o 2 de abril]

