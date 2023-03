Powerhouse Hobbs es el nuevo Campeón TNT después de haber destronado a Wardlow en AEW Dynamite. Aprovechó que la semana pasada ganó la lucha The Face of the Revolution para confirmarse como nuevo contendiente al título encarándose con el ahora ex monarca en la conferencia de prensa posterior a Revolution 2023, donde ‘Mr. Mayhem’ recuperó el cinturón destronando a Samoa Joe, quien aún así sigue siendo el Campeón Mundial de la Televisión ROH. Finalmente, “The Embodiment Of Willpower” cumplió con su objetivo.

#AndNEW!!!

The Face of The Revolution #Powerhouse @truewilliehobbs is now the NEW TNT Champion!#AEWDynamite is LIVE on TBS every Wednesday Night! pic.twitter.com/OT0limfpJd — All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2023

> Powerhouse Hobbs habla como nuevo Campeón TNT

Y ahora veremos si tiene un buen reinado -es el primer campeonato que gana en AEW- pero antes nos hacemos eco de las primeras declaraciones que hizo como nuevo campeón mientras realizaba una entrevista para el canal de YouTube de la compañía desde el mismo encordado. No dijo mucho, realmente, pero aprovechó para insultar a la ciudad donde se hizo el programa, Sacramento, enviar un ‘mensaje cariñoso’ a los fanáticos presentes en la arena, y apuntar que está comenzando un nuevo capítulo en el libro de su carrera.

“Ya que estamos en California, me iré de este agujero de mi*rda, Sacramento, y llevaré mi trasero de vuelta a Oakland. Apestas, Sacramento Queens, apestas. Como dije la semana pasada, hay un nuevo capítulo en el Book of Hobbs, y es el Campeonato TNT. Ahora que tengas una buena noche y bésame el trasero negro”.

Cualquiera pensaría que Wardlow será justamente el primer contendiente de Powerhouse Hobbs pues buscará no solo recuperar el Campeonato TNT sino vengarse del ataque que sufrió de QT Marshall que fue fundamental en su derrota.

¿Qué te parece Powerhouse Hobbs como nuevo Campeón TNT?