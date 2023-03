Powerhouse Hobbs: “Estaba allí como Jesucristo“

Powerhouse Hobbs luchará contra Wardlow por el Campeonato TNT en Dynamite después de ganar la lucha The Face of the Revolution. Y también tras haberse encarado con el monarca después de que recuperara el título de manos de Samoa Joe en Revolution 2023. Un título que alguien le robó de su auto de alquier, como su atuendo. Han pasado muchas cosas con ambos luchadores en la última semana y dentro de unas horas van a colisionar en la televisión nacional.

Start your morning with @tonyschiavone24 at #AEW Control Center coming to you from Sacramento, ahead of TONIGHT’s #AEWDynamite LIVE at 8/7c on TBS!

▶️ https://t.co/nkI3L3HBqH pic.twitter.com/w5s274BZnN

— All Elite Wrestling (@AEW) March 8, 2023