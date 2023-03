Wardlow fue víctima de un robo: “Me quitaron todo“

AEW Revolution 2023 vio a Wardlow recuperar el Campeonato TNT de manos de Samoa Joe. Podría decirse que fue una de sus victorias más importantes hasta la fecha. Pero no tuvo demasiado tiempo para celebrar ya que durante la conferencia de prensa después del evento pay-per-view el nuevo monarca tuvo un cara a cara con Powerhouse Hobbs, que se confirmó como su primer contendiente; ambos se enfrentarán por el título esta noche de miércoles en Dynamite. Veremos si ‘Mr. Mayhem’ sale victorioso de su primera defensa.

Pero antes tendrá que recomponerse después de haber sido víctima de un robo. Como él mismo explica en el video a continuación, una persona o personas asaltaron su auto de alquiler y le robaron todo lo que llevaba consigo, incluyendo el cinturón de campeón y su atuendo luchístico. “Podría tener equipo nuevo mañana. También tendré una gran cantidad de frustración para librar, por decir lo menos… Maldición“, señala el luchador en el texto que acompaña a las imágenes.

Might have new gear tomorrow. Will also have an abundance of frustration to take out to say the very least…. Damn pic.twitter.com/07un3lfhd9

— Wardlow (@RealWardlow) March 8, 2023