Gunther nombra a Brock Lesnar como su oponente de ensueño

Gunther se ha mantenido como Campeón Intercontinental por más de 260 días luego de que lo obtuviera en un episodio de SmackDown en junio del año pasado al derrotar a Ricochet, y ya espera rival en WrestleMania 39. Por si fuera poco, en el reciente Royal Rumble consolidó su estatus de gran estrella al romper el récord de mayor duración para un combate de treinta hombres, agregando el hecho de que fue el hombre que mayor número de eliminaciones logró en el tradicional combate, e incluso ilusionó a todos con un breve careo con Brock Lesnar, que no pasó a mayores debido a la intervención de Bobby Lashley, quien terminó eliminando a “The Beast Incarnate”.

► Gunther vuelve a mencionar a Brock Lesnar como su oponente soñado

Durante una entrevista reciente con Peter Rosenberg en el podcast Cheap Heat, Gunther mencionó a Cody Rhodes y Brock Lesnar como sus oponentes soñados, y también reflexionó sobre sus interacciones con el ex Campeón Universal en el reciente Royal Rumble.

“Los obvios, mencioné a Cody y obviamente Brock es el que tiene que pasar en algún momento. Supongo que lo convertí en mi mayor obstáculo personal… Creo que ese momento que tuvimos en el Rumble fue genial, porque eso fue todo”. Necesitaba salir de eso; confirmación de la vida real de que la audiencia está dispuesta a eso, que quieren verlo “.

Esta no es la primera vez que el Ring General menciona a Lesnar como su oponente de ensueño. Anteriormente ya había se había referido al ex Campeón Universal WWE como el “jefe final”, aunque también dijo que no tenía apuros en enfrentarlo y que el breve careo que tuvieron en el Royal Rumble es suficiente por el momento para él.