Ricky Starks: “Probé que puedo con los mejores“

AEW Dynamite mostrará qué sigue para Ricky Starks después de su victoria ante Chris Jericho en Revolution 2023. ¿Continuarán con la rivalidad? ¿O parará el ‘Absolute’ a un oponente mayor? Dentro de unas horas lo sabremos. Os lo estaremos contando todo en Súper Luchas. Pero antes nos detenemos en la recientes declaraciones del ex Campeón FTW en D-Lo and KC señalando que ha demostrado que puede lidiar con los luchadores que ya están establecidos.

"I'm #Absolute until I D.I.E"@starkmanjones set out to prove a point at #AEWRevolution, and that, he did.

— All Elite Wrestling (@AEW) March 8, 2023