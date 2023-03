Cormier: “Gane parecía intimidado por enfrentar a Jones”

¿Fue el momento demasiado grande para Ciryl Gane en UFC 285? Daniel Cormier cree que lo fue. Mirando hacia atrás, Cormier cree que Gane se sintió abrumado por tener que enfrentarse a Jon Jones por el título vacante de peso completo el sábado pasado en Las Vegas.

Gane (11-2 MMA, 8-2 UFC) fue sometido rápidamente por Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) ya que nunca tuvo la oportunidad de ponerse en marcha, con Jones derribándolo y encerrándolo en un estrangulamiento de guillotina. para la sumisión en poco más de 2 minutos.

Aunque Gane le había dicho a Cormier que no era fanático de Jones, Cormier vio lo contrario durante la pelea.

“Casi parecía que el momento era demasiado grande para él. ¿Tuviste esa sensación cuando comenzó la pelea? ¿Se sintió como una decepción de parte de Ciryl Gane? Porque parecía que estaba intimidado por el momento”.

“Entrevisté a Ciryl Gane el otro día para mi canal de YouTube. Dijo: ‘No soy fanático de Jon Jones’, y ese fue el título porque dijo: ‘Solo he estado peleando lo suficiente como para ver lo que ha hecho al final de su carrera, así que no puedo idolatrar las cosas que hizo antes. Le creí, y también muchos otros. Pero cuando comenzó la competencia, no se sintió así cuando (Jones) se alejó de él. Hay una foto que publicó Kevin Holland y decía: ‘Así es como se ve un GOAT’. Ciryl Gane parecía conmocionado. Parecía tan sorprendido por lo que acababa de suceder. Sus ojos estaban muy abiertos como, ‘No puedo creer que esto me acaba de pasar’. No puedes estar enamorado del tipo con el que estás peleando”.

Después de una racha invicta en el octágono, incluida la captura del título interino de peso pesado, Gane ahora ha perdido dos de sus últimos tres: una decisión cerrada ante el ex campeón Francis Ngannou y ahora una sumisión en el primer round ante Jones.