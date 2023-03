O’Malley: “Ngannou cometió un error al dejar UFC”

Sean O’Malley cree que Francis Ngannou se equivocó al separarse de UFC. Ngannou estuvo involucrado en una disputa contractual con el UFC, lo que llevó a su partida y renuncia al título de peso completo en enero.

Jon Jones presentó a Ciryl Gane para reclamar el cinturón vacante el sábado pasado en UFC 285, lo que podría haber organizado una mega pelea con Ngannou.

Ngannou ha recibido interés de algunos de los nombres más importantes del boxeo, como Tyson Fury y Deontay Wilder, pero O’Malley cree que el hecho de que Ngannou ya no sea un peleador de UFC lo convierte en una opción menos lucrativa.

“Francis, y lo he dicho desde el día 1 desde que comenzó a hablar mierda sobre UFC en Twitter: será el mayor error de su vida. Tyson Fury ya no está interesado en Francis Ngannou.

“Estaba interesado en Francis cuando era el campeón de UFC. Era el hijo de puta más malo del mundo. Ahora está fuera de la UFC. Ahora no es tan intrigante. ¿Quién es Francisco? Francis eventualmente va a ser como: no ha peleado en dos años. Esa pelea no será tan interesante”.

Ngannou insistió en que el dinero no fue la razón principal por la que eligió no volver a firmar con UFC, sino que enfatizó los términos del acuerdo como un elemento disuasorio. O’Malley cree que Ngannou vio la cantidad de dinero que Conor McGregor hizo boxeando a Floyd Mayweather y quiere hacer lo mismo.

“Haces eso porque quieres ese día de pago. Quieres ese día de pago de boxeo, y eso estaba en su cabeza. Estaba en la cabeza de su manager. Eso es lo que estoy asumiendo. Supongo, obviamente. Yo no lo sé.

“Creo que está pensando que vio a Conor hacerlo, pero Conor lo hizo con el UFC. No lo hizo solo. Cuantos más días pasan, menos intriga, menos cuidado tenemos de que Francis vaya al boxeo”.