DDT: “Street Wrestling In Tokyo Burlesque”

DDT Pro Wrestling presentó su evento “Street Wrestling In Tokyo Burlesque”, con una única lucha donde se expuso el Campeonato de Parejas KO-D.

► “Street Wrestling In Tokyo Burlesque”

Hace trece años, Sanshiro Takagi y Munenori Sawa tuvieron éste campeonato y a lo largo de su reinado defendieron el título en lugares extraños e inverosímiles lejos de un ring. En un intento por revivir esa gloria pasada, Takagi se unió al protegido de Sawa, Fuminori Abe, para desafiar a ShunMao por el mismo título dentro de un club burlesco de Roppongi. El escenario estaba listo con seis miembros de la compañía Burlesque Tokyo actuando en el escenario mientras los dos equipos entraban.

Inició la lucha y Takagi y Shunma Katsumata comenzaron a golpearse entre el público mientras MAO y Abe luchaban entre sí en el escenario. Takagi y Katsumata se detuvieron brevemente cuando encontraron una botella de champán y compartieron un brindis antes de reanudar las acciones.

Mientras tanto, en el escenario, un fan le entregó a MAO una capucha de Great Muta para que se la pusiera. MAO la usó e hizo algunos de los movimientos característicos de Muta sobre Abe para luego subir a una barandilla para lanzarse en Moonsault sobre él.

Ya en el escenario, Katsumata desafió a Takagi a mostrar sus habilidades de baile en tubo. Takagi lo intentó y fracasó cayendo fácilmente. Abe lo hizo mucho mejor y recordó lo que le enseñó su tutora Keiko . La campeón mundial de baile en tubo le dijo a Abe que un Headscissors es el movimiento más peligroso para hacer pero él lo realizó con éxito, atrapando tanto a MAO como a Katsumata con sus piernas al mismo tiempo.

La lucha se trasladó a un escenario de círculo giratorio en el medio de la habitación. Takagi castigó a Katsumata con Cobra Twist mientras que Abe enredó a MAO en la Manjigatame. En tanto, seis chicas subieron al escenario y bailaron.

Las cosas se pusieron más violentas cuando los luchadores metieron sillas al escenario e intentaron golpearse. Abe tiró a MAO sobre una pila de sillas con un Frakensteiner. Luego, Abe se sujetó a una grúa que lo levantó del suelo, para castigar más las extremidades inferiores de MAO a quien tenía atrapado. Desafortunadamente, la grúa levantó a Abe demasiado alto y se quedó solo colgando .

Takagi entró para ayudar a Abe, pero Katsumata lo golpeó en la cabeza con una silla y lo colocó sobre una mesa y se lanzó desde lo alto con un Totonou Splash para rendirlo y ganar la lucha.

Tras la lucha, ShunMao se mostraron contentos de defender el título por segunda vez en esta divertida modalidad. Sus siguientes rivales serán Yukio Sakaguchi y Hikaru Machida.

Los resultados completos son:

DDT “STREET PRO-WRESTLING IN BURLESQUE TOKYO ~ KO-D TAG TEAM BATTLE ON THE STREET! SHUNMAO vs. TEAM BONNO BIG PRESIDENT!”, 23.02.2023

Burlesque Tokyo

Asistencia: 102 Espectadores

1. KO-D Tag Team Title ~ Anywhere Falls Match: MAO y Shunma Katsumata (c) vencieron a Sanshiro Takagi y Fuminori Abe (30:04) con un Burlesque Sauna Splash de Katsumata sobre Takagi defendiendo el título