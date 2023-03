Ricky Starks viene rivalizando con Chris Jericho desde hace unos cuantos meses y lo venció de nuevo en AEW Revolution 2023. ¿Cómo ha sido hasta ahora trabajar con uno de los más grandes de todos los tiempos? De ello estuvo hablando el ‘Absolute’ durante la conferencia de prensa previa al evento pay-per-view.

> Ricky Starks, trabajando con Chris Jericho

“Hay algunas cosas que he aprendido sobre Chris. Es un tipo de director muy magistral en cierto modo. Supongo que para mí, aprender de Chris fue hacer todas las cosas correctas en el momento correcto. Soy un gran creyente, y he hablado mucho de esto en entrevistas sobre las personas con las que quiero luchar aquí. Mencioné a Kenny, mencioné a Punk, mencioné a todas estas personas con experiencia porque el hierro se afila. Luchar contra Chris Jericho, eso es hierro que afila hierro. Creo que, saliendo de esto, soy un mejor artista, soy mejor entreteniendo, después de todo esto. No quiero decir que no lo fuera antes, pero para agregar un poco de estilo extra a una carne bien sazonada que soy yo, creo que funcionó tan perfectamente como pudo.

“Chris es una leyenda en este negocio. No creo que se den cuenta de la edad de Chris. No lo digo de manera negativa, pero lo digo para decir que ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Tenerlo en la lista es algo muy importante para personas como yo, que tienen hambre, que no quieren sentarse en el catering y tener que esperar a lo siguiente. Eso es lo que siempre he querido desde que estoy aquí. Lo tuve con Sting, no lo entendí por un tiempo, ahora tengo a Chris. Hay más a partir de eso. Así que Chris es un tipo de talento muy, muy especial. Le daré eso”.

