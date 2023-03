La petición de Saraya a AEW en el Día de la Mujer

“Me encantaría ser ruda, si te soy sincera. Tengo tantas ideas diferentes para ser ruda. Siempre le digo a la gente que es mucho más fácil ser ruda que ser técnica. […] “Como el campeonato (femenil) de parejas. No creo que debamos cargar la lucha libre con una tonelada de campeonatos, pero también hay espacio para una división femenil de parejas. Hay muchas mujeres que tenemos detrás del escenario que no están en el programa, y ​​eso podría darles la oportunidad de estar en el programa […]“.

> Saraya quiere un Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW

Las palabras que leemos arriba las pronunciaba Saraya a mediados de diciembre de 2022. De momento, lo primero, convertirse en ruda, lo ha cumplido; actualmente se desenvuelve como tal junto a Toni Storm. No obstante, todavía no lo segundo. Y es interesante señalar que ambas luchadoras serían geniales Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Pero al mismo tiempo no ha dejado de perseguir ese objetivo. Y aprovechando que hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer ha hecho esa misma petición a AEW:

“La manera perfecta de celebrarlo es traer el título femenil de parejas“.

Perfect way to celebrate would be to bring in Women’s tag titles 💪🏻 https://t.co/rQNtV9tFgx — SARAYA (@Saraya) March 8, 2023

La británica también contestó a un fan que se burlaba de su comentario apuntando que las mujeres apenas tienen un combate en los shows semanales:

“Pero eso abriría la puerta a más combates. Somos lo suficientemente afortunadas de tener muchas grandes luchadoras en nuestra lista que podrían usarse en una división de parejas“.

But that would open the door for more matches.. We are fortunate enough to have a lot of great women’s wrestlers on our roster that could be used in a tag division. https://t.co/xeZdNIMSAs — SARAYA (@Saraya) March 8, 2023

Saraya tiene razón, ella lo sabe mejor que nadie, pues está con esas mujeres continuamente trabajando, y con toda seguridad Tony Khan ha estado valorando la posibilidad de lanzar dicho campeonato. Casi podríamos decir, en un atrevimiento, en espera de tener información real, que es cuestión de tiempo.

¿Te gustaría que hubiera un Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW?