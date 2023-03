Red Velvet fue una de las nuevas luchadoras de AEW que sobresalieron durante la pandemia del COVID y que poco a poco ha ido ganando cada vez más popularidad. Pero antes de seguir viendo su evolución en la compañía nos detenemos a descubrir cómo fue su camino hacia la misma, según ella misma ha estado contando a Taylor Wilde en Wilde On.

> El camino de Red Velvet hacia AEW

“Dejé de bailar, estaba en un mal lugar, cambié de canal y, en ese momento, WWE estaba seleccionando para Tough Enough. No necesitabas ninguna experiencia, solo necesitabas enviar un video de que eras Tough Enough. El entrenamiento no importaba. Me volví loca y dije: ‘No sé qué va a salir de esto, pero intentémoslo’. Fui al patio trasero de mi amigo, había superado la ruptura, me teñí el pelo de rojo, estaba súper rojo. ‘Hagámoslo’. ‘Está bien, vamos a hacer este video. ¿Cuál es tu nombre? Tienes que tener un nombre de lucha libre’. Mis amigos solían bromear diciendo que mi alter ego era Red Violent. Eso es cursi, no me gusta, no es pegadizo. Mi amigo dijo: ‘¿Qué hay de Red Velvet? Tu cabello es súper rojo, tu piel es de hermoso color chocolate. Me recuerdas a un pastel de terciopelo rojo’. De ahí salió el nombre, solo bromeábamos. Salió bien el video, llegué al segundo casting. No entré al programa, pero salió el video, se viralizó, salió bien, (mis amigos me preguntaron): ‘¿Has pensado realmente en la lucha libre?’. Sí, pero nunca supe que existían escuelas de lucha libre. Cuando miras la lucha libre, especialmente en el momento en que era WWE, eso es todo lo que sabes, no sabes lo cerca que puede estar algo.

“Fui e investigué y terminé uniéndome a La Rosa (Negra) en un gimnasio de MMA. Me enseñó cómo rodar hacia adelante, cómo golpear, se fue a Japón y desafortunadamente me lastimé y necesité una cirugía de rodilla. Ella me envió a mi entrenador de ahora, JB Cool de Florida. Empecé a entrenar con él y desde ese momento, el resto es historia. Se ríe todo el tiempo porque ahora estoy flaca, pero era 2015 y pesaba 95 libras. Mi inspiración fue Sasha [Banks] porque era muy pequeña y yo estaba como: ‘Puedo hacer esto’. La admiraba, todavía lo hago, la admiraba cuando comenzó. Era tan pequeña y hacía tantas cosas. ‘No hay forma de que no pueda hacer esto’. Ella fue una gran inspiración. Me inscribí y me dijo que me vio el primer día y me dijo: ‘No hay forma de que ella siga viniendo’. Dijo que cometía algunos errores. Regresé el primer día, el segundo día, la segunda semana, el tercer mes, volví todos los días. Cuando quiero algo, voy con todo.

“Renuncié a mi trabajo antes de firmar. ‘Voy a firmar’. Todavía era una extra y el universo lo tenía para mí. Habría sido una mala apuesta si no saliera como yo quería. Lo sentía, en mi corazón, y seguiría trabajando duro. ‘Seguiré viniendo y si no, haré otra cosa’. Solía ​​trabajar en un lugar de cambio de cheques y entré y dije: ‘Me firmaron’. Mentí al respecto, pero ya lo había manifestado. Sabía que esa era la única forma en que me iban a dejar ir sin hacer preguntas. ‘Firmada, tengo que empezar el lunes, tengo que irme’. Lo manifesté. Una semana o dos después de eso, obtuve mi primer contrato de nivel cero, luego vino el combate de Shaq, luego obtuve un salario. Ese día que renuncié fue un gran peso sobre mis hombros, pero sabía que iba a hacer que sucediera“.

¿Te gusta lo que está haciendo Red Velvet en AEW?