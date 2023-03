WWE está en conversaciones para legalizar apuestas

WWE está en conversaciones con los reguladores estatales de juegos de azar en Colorado y Michigan para legalizar las apuestas en partidos de alto perfil, según personas familiarizadas con el asunto, de acuerdo a información que nos propornciona la CNBC en un reciente artículo publicado en su sitio web oficial.

> Próximamente habría apuestas legales en WWE

“WWE está trabajando con la firma de contabilidad EY para asegurar los resultados de los combates con guión con la esperanza de convencer a los reguladores de que no hay posibilidad de que los resultados se filtren al público, nos dijeron las fuerntes, que pidieron no ser nombradas porque las conversaciones son privadas. Las firmas de contabilidad PwC y EY, también conocidas como Ernst & Young, históricamente han trabajado con ceremonias de premios, incluidos los Premios de la Academia (Oscars) y los Emmy, para mantener los resultados en secreto.

“Apostar en los Premios de la Academia ya es legal y está disponible a través de algunas aplicaciones de apuestas deportivas, incluidos los líderes del mercado FanDuel y DraftKings. Aunque la mayoría de los estados no lo permiten. Los ejecutivos de WWE han citado las apuestas de los Oscar como una plantilla para convencer a los reguladores de que apostar en combates con guión es seguro, nos dijeron.

“Aún así, aunque los resultados de la votación de los Premios de la Academia son conocidos por unos pocos elegidos antes de que se anuncien públicamente, no están escritos por escritores. Incluso si los reguladores permiten los juegos de azar, las compañías de apuestas tendrían que decidir si están dispuestas a formar parte de los combates de la WWE, incluso si está legalizado. Esas conversacones aún no se han producido en las casas de apuestas, según personas familiarizadas con el asunto.

“Un portavoz de WWE se negó a comentar. No se pudo contactar de inmediato a un portavoz de EY para hacer comentarios.

“Según un portavoz de juegos de Michigan, la Junta de Control de Juegos de Michigan publica un catálogo de apuestas deportivas. Cuando se aprueban las actualizaciones del catálogo, la información se comparte públicamente a través del sitio web de la agencia y con los operadores de apuestas deportivas.

“La División de Juegos de Colorado le dijo a CNBC que actualmente no ha considerado ni ha valorado permitir apuestas deportivas en los partidos de la WWE.

“Si WWE tiene éxito en su intento de legalizar las apuestas en los combates, podría abrir la puerta a la legalización de las apuestas en otros eventos con guiones secretos y protegidos, como futuras muertes de personajes en series de televisión.

“Permitir apostar en ciertos combates de la WWE alteraría la forma en que se producen los combates y cómo se crean las historias. En las conversaciones sobre cómo podrían funcionar las apuestas en la lucha libre, los ejecutivos de la WWE han propuesto que los resultados de los combates programados se bloqueen con meses de anticipación, según personas familiarizadas con el asunto. Los propios luchadores no sabrían si estaban ganando o perdiendo hasta poco antes de que se llevara a cabo un combate, dijeron las personas.

“Por ejemplo, la WWE podría asegurar los resultados del evento principal de WrestleMania con meses de anticipación, en función de una historia con guión que gira en torno al ganador del Royal Rumble de enero. Las apuestas en el combate podrían tener lugar entre el final de Royal Rumble y hasta días o incluso horas antes de WrestleMania, cuando los luchadores y otros en la producción del programa conocerían los resultados.

“La introducción del juego legalizado podría darle a WWE un mayor atractivo para un nuevo grupo de fanáticos al tiempo que altera significativamente las historias creativas“.

