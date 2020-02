La derrota de The Fiend ante Goldberg la pasada noche en Super ShowDown ha generado toda una oleada de críticas en las redes sociales. El Universo WWE se niega a creer que uno de los mayores personajes de los últimos tiempos haya caído derrotado ante una leyenda retirada de 53 años. Goldberg se convirtió anoche en campeón Universal por segunda vez en esta última etapa en WWE y todo parece indicar que llegará a WrestleMania 36 luciendo la vitola de campeón.

En CUENTA DE DOS hemos querido dar luz a este acontecimiento social que está enfrentando a fans de todos los rincones del planeta. ¿Es bueno que la derrota de The Fiend se haya dado ante Goldberg? ¿Quién sale ganando con toda esta situación? A estas preguntas y muchas otras nos enfrentamos desde dos puntos de vistas tan diferentes como válidos. SÚPER LUCHAS te trae a continuación CUENTA DE DOS:

► La derrota de The Fiend es buena para el negocio

Pues sí, la derrota de The Fiend es buena para WWE y por lo tanto es buena para todos nosotros, para el Universo WWE aunque nos neguemos a verlo. Llega WrestleMania 36, uno de los mayores espectáculos deportivos que se pueda ver en el mundo entero, solo superada por el Super Bowl, la final de la Liga de Campeones y poco más, hace que tengamos que cambiar la manera de ver el producto estos meses ya que no cuenta lo que WWE muestra a todos sus fieles seguidores todas las semanas sino lo que muestra de cara a aquellos seguidores esporádicos que al final dejarán más dinero en las arcas de la empresa.

Desde hace unos meses, WWE está negociando con diferentes empresas dedicadas a la retransmisión deportiva, la venta de los derechos de sus PPV, WrestleMania entre otros, con el fin de dar voz y una mayor repercusión si cabe a todo lo que ocurra en Tampa en 5 de abril. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar al punto de que el Escaparate de los Inmortales será visto a nivel mundial por gente que quizás solo vea uno o dos eventos de WWE al años, o gente que, al igual que ocurre con el Super Bowl, se sienta ante el televisor sólo por el espectáculo, sin saber ni conocer a ninguna Superestrella.

Este es el momento en el que para sentarse a negociar con ESPN, por ejemplo, vende mucho más si pones sobre la mesa que tus campeones son Goldberg y Brock Lesnar que si son The Fiend y Ricochet. Eso sí que es una razón de peso. Tenemos que ver la derrota de The Fiend ante Goldberg como algo a largo-medio plazo. Que a nadie le quepa duda que WWE elevará a Roman Reigns a los altares tarde o temprano y la única manera que hay de hacerlo y de hacerlo bien es en WrestleMania que además se celebra en Florida, su estado natal.

Después del revuelo levantado con la derrota de Fiend en la noche de ayer, nadie duda que el Raymond James Stadium, lugar de celebración de WrestleMania 36, vivirá una explosión de alegría cuando Roman levante el Campeonato Universal en la cara de Goldberg, cosa que no sucedería si Reigns lo levantara tras derrotar a The Fiend.

Es por ello que todo sirve a un propósito que WWE lleva tiempo calentando a fuego lento y es la coronación de Roman Reigns como la cara indiscutible de la empresa. ¿A costa de The Fiend? Sí, a costa del que sea. En este caso es The Fiend, pero bien podría haber sido Daniel Bryan o Andrade o Erick Rowan o el mismísimo mesías Seth Rollins. WWE lo ha tenido claro desde el principio y el plan le ha funcionado a la perfección, es por ello que creemos que la derrota de The Fiend ante Goldberg es la mejor que le ha podido pasar a la compañía. Es una jugada maestra que hará que Drew McIntyre y Roman Reigns salgan como campeones de WrestleMania 36 y la gente se vaya feliz a casa.

► La derrota de The Fiend no es buena para el negocio

Decir que la derrota de The Fiend es lo mejor que le ha pasado a WWE es de ilusos. Lo que vivimos anoche en Super ShowDown es una muestra cruel de cómo enterrar a los talentos jóvenes y de cómo dar vida a Superestrella retiradas que vuelven de vez en cuando sólo por el dinero. Es sangrante y ya no es sólo el caso de The Fiend, sino que anoche vimos como Ricochet era ninguneado por Brock Lesnar que no le concedía ni un solo ataque y AJ Styles era ridiculizado por un Undertaker que a duras penas llega al ring.

¿Cuándo llega el momento de mirar al futuro? La compañía no puede permitirse cimentar sus pilares para la próxima década en las leyendas que van y vienen para hundir a los jóvenes talentos que están semana sí y semana también dándolo todo en Raw y SmackDown. Cuando parecía que por fin WWE tenía al Undertaker de esta era en The Fiend, todo se fastidia ante una pobre decisión creativa que le cuesta la derrota ante un miembro del Salón de la Fama sí, pero que debió retirarse hace ya bastante.

La derrota de The Fiend duele. Y duele porque sabemos que por encima de ser una decisión económica es una decisión tomada ante la falta de unos planes creativos como Dios manda y que hagan que la fanaticada invierta su tiempo todas las semanas en ver WWE. Si realmente los productores y resto de creativos diseñaran unas historias que nos atraparan, no tendríamos necesidad de vitorear los regresos de Superestrellas que lo fueron todo en su época pero que ahora parecen estar más desfasadas que nunca. Son los casos de Undertaker, Goldberg o de Sting en su momento.

Todos ellos son Superestrellas que fueron el no va más pero que si queremos verles en acción a día de hoy tiene que ser para poner por encima de ellos a los jóvenes talentos y nunca para hundirlos; para hacer lucir al talento que viene y nunca para enterrarlo. Desgraciadamente es así y esto está ocurriendo.

Puedes seguir a Vicente Beltrán en Twitter o en su blog ViBe & Wrestling.