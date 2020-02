¡Tremendo! ¡Increíble! ¡Tenemos un nuevo Campeón Universal dentro de WWE! Y es nada más ni nada menos que el legendario Goldberg.

En una lucha de menos de cinco minutos, el miembro del Salón de la Fama WWE se convirtió por segunda ocasión en Campeón Universal WWE. ¿Es este el fin de The Fiend?

► Goldberg es el NUEVO Campeón Universal WWE

En la décima lucha de la noche, y la contienda estelar de la velada, ocurrió lo que estaba en el pronóstico de muy pocos: por fin The Fiend perdió su invicto y Goldberg se coronó nuevamente monarca dentro de un ring de WWE. Sí, a sus 53 años de edad.

La lucha inició de forma rápida. Luego de un careo, Bray Wyatt se quitaba su chaqueta de cuero, pero a mitad de este movimiento fue sorprendido por Goldberg con una Lanza. The Fiend ni se inmutó y luego intentó su Mandible Claw.

Goldberg se liberó rápidamente de esta llave, llevó a The Fiend al esquinero y le aplicó otra Spear. Y luego otra. Y allí The Fiend intentó nuevamente su Mandible Claw, al cual esta vez sí que le pudo ejercer presión y forcejearon por algunos minutos, el árbitro le preguntaba a Goldberg si se rendía, este respondía que no con los dedos en la boca, y finalmente puso ponerse en pie nuevamente.

Allí llegó la cuarta y brutal lanza que permitió un conteo por espaldas planas. Pero el mismo llegó solo a dos. Goldberg supo que tenía que hacer algo más. Tomó a The Fiend y le aplicó un azotón su potente Jackhammer, o Martillo Neumático, que le dio la cuenta de 3.

El público, aún sorprendido, celebró a radiar, pues desde que salió de su camerino enloquecieron coreando sus nombre, lo ovacionaron y la aplaudieron. Goldberg celebró en el esquinero y allí ocurrió algo que causa mucha intriga y está dando de qué hablar: parecía que The Fiend lo iba a golpear por la espalda, pero las luces se apagaron y cuando regresó, a los segundos, The Fiend ya había desaparecido. ¿Estamos ante el fin de The Fiend?

Bill Goldberg es el NUEVO Campeón Universal WWE. ¿Quién es el siguiente? Goldberg esperará al ganador de Elimination Chamber 2020 para enfrentarse en WrestleMania 36.