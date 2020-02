Interesante reporte sobre el futuro de Lars Sullivan

Si no hay mucho interés en volver a verlo por Raw o SmackDown, más allá de opiniones personales, es porque apenas pudo demostrar nada una vez abandonó NXT. Lars Sullivan iba a debutar bajo los grandes focos en enero del pasado año, pero un ataque de pánico escénico (después de salir a la luz varios comentarios racistas y homófobos publicados por él años atrás) pospuso este debut hasta después de WrestleMania 35, donde supuestamente WWE tenía idea de enfrentarlo a John Cena.

Sin embargo, cuando apenas llevaba un par de meses destrozando a luchadores de manera aleatoria, «The Freak» sufrió un «extraño accidente», con una de sus rodillas de víctima, que desde entonces lo mantiene alejado de las pantallas.

Y lo cierto es que pocos echan de menos al gladiador, tanto por el motivo ya comentado, como por el hecho de que no faltan precisamente Superestrellas en Raw y SmackDown de cara a dar forma al cartel de WrestleMania 36. Dave Meltzer ya reportó el pasado mes que WWE espera tener de regreso a Sullivan en junio, pero ahora, bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer, el periodista apunta a que su vuelta podría darse antes.

Otro nombre que debería estar listo para volver, pero cuyo futuro luce incierto, es Lars Sullivan. Sullivan pasó por una cirugía de reconstrucción de rodilla en junio, así que debería estar listo muy pronto. Su nombre no ha sido mencionado últimamente. Estuvo programado para recibir un enorme impulso cuando se lesionó, pero nadie ha hablado de él en meses, desde que su nombre se vinculó a película de porno gay, que habría hecho de más joven, antes de firmar con WWE. Sigue bajo contrato y no hubo una reacción corporativa a esa historia, por lo que no hay señales acerca de si afectará a su futuro y si Vince McMahon lo traerá de vuelta y cuánto apostaría por él […]