Ya virando la página de lo ocurrido en Super Showdown 2020, continuamos en la ruta hacia WrestleMania 36, donde ya todavía tenemos solo dos luchas confirmadas: Drew McIntyre vs. Brock Lesnar por el Campeonato WWE, y Charlotte Flair vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT.

Ayer, en Arabia Saudita, Goldberg dio un golpe de autoridad al derrotar a Bray Wyatt y coronarse como Campeón Universal WWE, allanando de esa manera su camino hacia WrestleMania, cuando hace pocos días su futuro en el Show de Shows era incierto.

► ¿Cómo quedaría el cartel de WrestleMania 36 luego de los eventos de Super ShowDown?

Como informamos hace pocas horas, la victoria de Goldberg supone un mazazo a las predicciones iniciales del cartel de WrestleMania 36, ya que el plan ahora es que John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt y Goldberg vs. Roman Reigns. Eso sería la parte principal del cartel, sin contar obviamente las luchas ya confirmadas, ni la casi confirmada entre Becky Lynch contra la ganadora de las seis luchadoras que participarán en Elimination Chamber, que sería Shayna Baszler.

¿Cómo queda el resto del cartel? El reciente boletín del Wrestling Observer desglosa cómo quedarían configuradas momentáneamente las rivalidades «secundarias» de cara a WrestleMania 36, donde seguramente estarán todos (o casi todos) los títulos en juego.

En el caso de Kevin Owens, quien ha estado rivalizando en las últimas semanas contra Seth Rollins, y formando parte de los estelares de Raw, parece fijo que esto culminará en WrestleMania. Lo que no se sabe es si harán un mano a mano o formarán parte de una lucha por el Campeonato de Parejas Raw.

«Una lucha involucrará a Seth Rollins. Podría ser un mano a mano contra Kevin Owens, y desde hace diez días, ese era el plan. También podría ser Rollins y Murphy defendiendo los títulos de parejas, contra Owens y un compañero. La suspensión de Samoa Joe estará vigente hasta el 24 de marzo, pero eso significaría que no se podrían hacer historias hasta después de esa fecha, y sería difícil hacer planes con Joe para WrestleMania, con dos conmociones cerebrales en un corto período de tiempo. Porían participar en una lucha con múltiples equpios por el Campeonato de Parejas Raw.»

Otra lucha que se habló fue la del Campeonato Femenil de Parejas, donde finalmente habría una defensa titular luego de TLC 2019:

«Kabuki Warriors vs. Natalya y Beth Phoenix por el Campeonato Femenil de Parejas. Es probable que el regreso de Phoenix a Raw el 2 de marzo en Brooklyn para informar sobre la condición de Edge conduzca a una historia que comience la construcción de este encuentro. Uno pensaría que este encuentro no se puede anunciar hasta el 9 de marzo o más tarde ya que Asuka y Natalya están en el encuentro dentro de la Cámara de Eliminación femenil. Precisamente, las dos se emparejaron durante el ángulo de firma del contrato para la Cámara el lunes.»

A pesar de la aparición de The Undertaker ayer y su victoria con un solo movimiento contra AJ Styles, el plan entre «The Deadman» contra «The Phenomenal» sigue en pie, lo mismo aplica para el caso entre Randy Orton contra Edge.

Otra lucha que surgió en este reporte es la de Otis vs. Dolph Ziggler, que también lo informamos hace pocos días, y en el cual Mandy Rose estaría involucrada en cierto modo. También se confirman las dos batallas campales, una varonil y una femenil.

Respecto al Campeonato de los Estados Unidos, el panorama no está claro todavía, pero se menciona la posibilidad de que Andrade defienda su título ante varias Superestrellas.

Respecto a los otros títulos, vemos que las luchas por el Campeonato Intercontinental, el Campeonato Femenil SmackDown y el Campeonato de Parejas SmackDown también serían añadidos al cartel de WrestleMania 36, pero el panorama todavía es incierto y se espera que en el programa de SmackDown de esta noche se empiece a aclarar.

«Habrá una lucha por el Campeonato Intercontinental. Dado que Strowman derrotó limpiamente a Shinsuke Nakamura en la televisión, uno pensaría que el nipón no estará en él. Podría ser de múltiples personas. Sheamus está recibiendo un impulso monstruoso, así que podría estar en él. Pero eso es solo especulación.»

«Habrá alguna forma de una lucha por el Campeonato de Parejas Smackdown. Esta podría ser una revancha entre The Miz y John Morrison contra New Day, o podría involucrar a otros equipos. Una idea fue King Corbin y Robert Roode, ya que Ziggler está con Otis.»

«Habrá una lucha por el Campeonato Femenil Smackdown. Parece que Bayley lo defenderá contra la ganadora de la Cámara de Eliminación Femenil de la marca azul. Eso no se ha anunciado y no es oficial, pero dado lo ocurrido el viernes, Lacey Evans habló sobre participar en un combate dentro de la Cámara de Eliminación para obtener otra oportunidad por el título. Bayley vs. Naomi estaba planificado para el show en algún momento, pero acaban de hacer ese encuentro en Arabia Saudita.«

Precisamente, ya que estamos mencionando a la división femenil de SmackDown, tambíen nos mencionan sobre lo que ocurriría con Sasha Banks, quien no está totalmente recuperada. Sin embargo, todavía no parece descabellado todavía que sea ella quien enfrente a Bayley en WrestleMania.

«Banks todavía está fuera de acción por una lesión en el tobillo, pero debería regresar pronto. Originalmente, ella estaba programada para participar en un segmento no luchístico en WrestleMania, aunque también podría haber formado parte de la batalla campal»

Con todo lo informado, y sumando algunas especulaciones, este sería el borrador de cómo luciría el cartel de WrestleMania 36.

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Goldberg (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Sasha Banks

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS

The Kabuki Warriors (c) vs. Natalya y Beth Phoenix

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL

Braun Strowman (c) vs. Sheamus vs. Daniel Bryan

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos vs. King Corbin y Robert Roode

John Cena vs. Bray Wyatt

The Undertaker vs. AJ Styles

Edge vs. Randy Orton

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Sasha Banks vs. Lacey Evans

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo vs. Ángel Garza vs. Rey Mysterio

Batalla Campal femenil de WrestleMania

Batalla Campal en memoria de André el Gigante