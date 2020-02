Roman Reigns puso fin a su rivalidad con King Corbin en el WWE Super ShowDown 2020 al vencerlo dentro de una jaula de acero. Después de que ambos se enfrentaran en varios PPV además de este especial, cada uno tomará un camino diferente a partir de esta misma noche en SmackDown. Acerca del samoano han estado saliendo a la luz algunos informes en las últimas semanas; informes que lo sitúan luchando por el Campeonato Universal en WrestleMania 36. Parecía que sería contra The Fiend pero quien tiene el título ahora es Bill Goldberg.

► ¿Qué sigue para Roman Reigns?

No es oficial pero parece que el siguiente gran paso de Reigns será competir en una Cámara de la Eliminación en Elimination Chamber 2020 por una oportunidad por la corona mencionada en el magno evento. Si WWE va a hacer este combate quizá comience a prepararse dentro de unas horas en televisión. Cualquiera pensaría que habrá luchas clasificatorias para que seis luchadores consigan su hueco. Pronto lo descubriremos. Antes, el samoano hizo estas declaraciones justo después de su triunfo en Arabia Saudí sobre qué sigue para él:

«Espero que alguien más tenga algún problema conmigo, esa es la situación en la que estoy ahora. Todos quieren llevarse lo que es mío y depende de mí defenderlo todas las noches».

Nos cuesta creer que Goldberg tenga previsto dar un paso adelante para enfrentarse a Reigns así que entendemos que será este quien busque a su próximo oponente. A no ser que no sea el Campeón Universal. Debemos tener en cuenta también que todavía quedan algunas semanas para el siguiente PPV y más para WM; por lo que no existe ninguna prisa para armar lo próximo para el samoano. A ver qué pasa esta noche. No se pierdan la cobertura que haremos en SÚPER LUCHAS.