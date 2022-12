Dax Harwood explica cómo es el vestidor de AEW

Dando a conocer qué le dijo CM Punk cuando lo llamó después de incidente en All Out, Dax Harwood compartía cuál era la situación en el vestuario después de su combate en el evento pay-per-view: “Todos los chicos en el vestuario estaban bebiendo y pasando un buen rato, y nos estábamos abrazando, tengo una foto de mí y Jay Lethal en el suelo juntos riendo como locos. Tenía a mi esposa e hija allí, Cash tenía a su novia. Fue un gran momento. Después de que terminó nuestro combate, me ducho, tomamos un par de tragos con los muchachos muy rápido, agarro a mis chicas y regreso al hotel (…)».

► Así es el vestidor de AEW

En el mismo episodio de su podcast, FTR, el veterano luchador dio más detalles de cuál es el ambiente entre los luchadores All Elite cuando las cámaras no están grabando:

“En AEW, tampoco creo que haya mucha política allí, para ser honesto. Los chicos tienen un vestuario y las personas que comparten ese vestuario comparten un vínculo y comparten parentesco todos los días.

“Podrías pedirle a cualquiera, todos los días, a mí o a mí y a Cash que traigan una botella de tequila y nos tomemos unas copas con los muchachos, solo para que esa camaradería sea aún más fuerte. Para hacer el parentesco aún más fuerte. Entonces, no creo que haya ningún juego político en lo que respecta a eso”.

