Gunther no ha dejado de tener éxito desde que comenzó a trabajar en la WWE. Hubo un momento en que había algunas dudas en lo relativo a hasta donde podría triunfar teniendo en cuenta que no quería mudarse del Reino Unido a Estados Unidos. Pero cuando lo hizo nada pudo detenerlo. Actualmente, es el Campeón Intercontinental, y no necesitó demasiado tiempo en el elenco principal para ganar el título. Y quién sabe lo que hará en el futuro. Seguramente algún día sea Campeón WWE o Campeón Universal.

► Gunther, 200 días como Campeón Intercontinental

Pero vamos a detenernos en su reinado actual para confirmar que ha superado la barrera de los 200 días. Todavía está lejos de hacer historia pero hacía bastante que una Superestrella no sostenía durante tanto tiempo este título. De hecho, tenemos que irnos al reinado de Shinsuke Nakamura en 2019 para encontrar a la última que pasó esa cifra. Y el anterior fue Cody Rhodes en 2011. Que lo hizo unos cuantos años después de Shelton Benjamin en 2004. Randy Orton también lo consiguió en 2003.

Lo que viene a demostrar que el «Ring General» es uno de los mejores Campeones Intercontinentales de las últimas décadas. Y aquí entra no solo su largo reinado sino también su calidad como luchador, la calidad de los combates que tiene, y las defensas del título que realiza. Hasta ahora, Gunther lo defendió en seis ocasiones, que son aproximadamente una al mes:

contra Ricochet en el SmackDown del 24 de junio de 2022.

contra Shinsuke Nakamura en el SmackDown del 12 de agosto de 2022.

contra Sheamus en Clash at the Castle.

contra Sheamus en el SmackDown del 7 de octubre de 2022.

contra Rey Mysterio en el SmackDown del 28 de octubre de 2022.

contra Ricochet en el SmackDown del 16 de diciembre de 2022.

¿Os está gustando el reinado de Gunther como Campeón Intercontinental?