Ni siquiera se ha estrenado oficialmente el podcast de Dax Harwood, titulado ‘FTR With Dax Harwood’, y ya ha nos ha dejado bastante tela que cortar.

Lo escuchamos acusar a Road Dogg de intentar torpedear el devenir de FTR (entonces The Revival) dentro de WWE, sugerir que su futuro podría llevarlo de vuelta al Imperio McMahon, lanzar cierto dardo hacia los partidarios del Team Elite en el conflicto de estos con CM Punk, defender el cambio de aires de Sasha Banks o exponer claramente por qué él y Cash Wheeler decidieron salir del gigante estadounidense.

Pero entre tanta declaración sonada, estas previas del podcast de Dax Harwood también nos dejan un discurso muy cordial y positivo al preguntarle Matt Koon por Cash Wheeler. He aquí la valoración que Harwood hace de su compañero de armas.

«Mi mejor amigo y creo que probablemente es el luchador más infravalorado del mundo, lo que es una locura porque ha tenido combates increíbles. Pero también es el luchador más generoso que conozco. He tenido un 2022 increíble y he tenido muchas oportunidades como luchador individual y uno pensaría que alguien que comparte los focos conmigo sentiría envidia o se enfadaría, pero él no, tío. Completamente al contrario. Cada vez que se da la ocasión me da un abrazo y me dice lo que mucho que me quiere y me dice que salga ahí y la parta. Y luego se va a redes sociales y le dice a todo el mundo que soy el mejor luchador del mundo. Así que sí, tío, está infravalorado y es no es para nada egoísta».