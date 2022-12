Quienes sigan la escena independiente de EEUU habrán visto en los últimos días el bombo concedido al debut de Billie Starkz sobre AEW. La insultantemente joven gladiadora de 18 años cumplidos hace apenas dos meses, sensación de las ligas alternativas de aquel país y actual monarca de Black Label Pro (absoluto, sin distinción de género) tuvo la ocasión de competir dentro del ring de la promotora más de moda el pasado 17 de diciembre, después de hacerlo el pasado mes en TJPW.

Y el inflado globo finalmente voló muy bajo, pues en su implicación, contra Red Velvet, Starkz apenas pudo hacer dos movimientos, con un Excalibur exponiendo que la socia de Jade Cargill no tuvo que derramar ni una gota de sudor. Según sabemos, Starkz también enfrentó a Britt Baker durante las mismas grabaciones, así que cabe esperarse una suerte similar.

Único debut dentro de un episodio donde la luz la puso el estelar entre AR Fox y Slim J, de duración digna, y que seguramente muestre el camino del devenir del primero como «All Elite».

1 – Angelico derrotó a Dante Casanova

2 – The WorkHorsemen derrotaron a The Hughes Brothers

3 – Fuego Del Sol derrotó a Lucky Ali

4 – Matt Menard derrotó a Brock Anderson

5 – Evil Uno (con The Dark Order) derrotó a Blake Li

6 – Red Velvet derrotó a Billie Starkz

7 – Iron Savages derrotaron a Jameson Ryan y Brandon Bullock

8 – Mafiosa derrotó a Diamante

9 – AR Fox derrotó a Slim J (con Sonny Kiss y Jeeves Kay)

It's @ARealFoxx v @tadpoleslimj RIGHT NOW on #AEWDark! You don't want to miss it!



▶️ https://t.co/RwlaCQHhhM pic.twitter.com/ikkP2ApBQY