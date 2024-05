Durante la Noche 2 de NJPW Wrestling Dontaku 2024, David Finlay derrotó a Nic Nemeth para recuperar el Campeonato Global IWGP. El líder de los Bullet Club War Dogs fue el primer dueño de nuevo título de New Japan pero tuvo un primer reinado breve debido justamente al exWWE.

► David Finlay, nuevo Campeón Global IWGP

Al término del evento, «The Rebel» se tomó un momento para pronunciar unas palabras:

«Miren lo hermoso que se ve este título en mi hombro. Esto es más que un simple cinturón para mí, esto es más que un simple título. ¿Cómo puedo decirle a mis War Dogs que me traigan cuerpos y me traigan oro si no estoy ahí afuera haciéndolo primero cada maldita vez, como el rey salvaje que soy? Porque a la mi*rda los líderes. Los líderes vienen y van. Los líderes pueden ser reemplazados, pero yo moriré en lo alto porque así es como hago las cosas. Mis chicos no lo tendrían de otra manera.

«Ahora, he pasado los últimos meses corrigiendo los errores del pasado. Me vengué de Billy ‘La Perra’, Will Ospreay. Me vengué de Nic Nemeth. Demostré al mundo que era el ganador legítimo de la Copa New Japan. Pero queda un pequeño, pequeño defecto, y ese defecto eres tú, SANADA. Ahora, no me importa dónde. No me importa cuándo. Francamente, realmente no me importa en qué estado estés. Solo sé que tú eres el primero, perra. Ahora, suficiente de charla. Tenemos cervezas que beber. Tenemos campeonatos que celebrar. Las bebidas corren por mi cuenta esta noche, chicos».

De momento, David Finlay y el Campeonato Global IWGP no están programados para Resurgence 2024. SANADA está recuperándose de una lesión.