NJPW: SANADA fuera de acción por lesión

La súper estrella de New Japan Pro Wrestling y líder de Just 5 Guys, SANADA, quedó fuera de los eventos Wrestling Dontaku y la función especial All Together, por lesión.

►SANADA fuera de varios eventos importantes

Esto fue dado a conocer mediante un comunicado que la empresa del león difundió en sus redes sociales. SANADA se encontraba participando en la gira «Road to Wrestling Dontaku 2024», y en la escala en Osaka se sintió mal, por lo que tuvo que regresar a Tokio para una evaluación médica más completa.

En su comunicado, NJPW señaló:

Gracias por apoyar a New Japan Pro-Wrestling. Después de perderse dos eventos en Road to Wrestling Dontaku, se ha determinado que SANADA estará ausente del resto de la gira, así como de All Together mientras regresará a Tokio para una evaluación médica. Pedimos disculpas a los fanáticos que esperan ver a SANADA luchar y apreciamos su comprensión.

Por la ausencia de SANADA se realizaron modificaciones en las funciones del 30 de abril y 1 de mayo.

Para «Wrestling Dontaku», en el día uno, la lucha de tercias donde intervendría SANADA se convirtió en una confrontación de parejas; mientras que al día siguiente, TAKA Michinoku ocupará su lugar.

En «All Together» SANADA se aliaría con KAI de GLEAT para enfrentar a Zack Sabre Jr. y a Chris Brookes de DDT. Este duelo se modificará con Taichi substituyendo a su lesionado líder de grupo.