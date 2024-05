Corría el año 2004 cuando JBL y Eddie Guerrero protagonizaron una de las rivalidades mayores de la WWE de principios del nuevo milenio. Lo hicieron además luchando por el Campeonato WWE. El «Latino Heat» retuvo el título por descalificación en Judgment Day, lo perdería en The Great American Bash y el «Wrestling God» lo defendería con éxito en Armageddon.

► JBL y la madre de Eddie Guerrero

Pero hoy no hablamos de una lucha entre ellos sino de un segmento que involucró a la madre de Guerrero. El popular usuario de redes sociales On This Day in WWE nos ha recordado que 20 años atrás Herlinda y los dos luchadores compartieron un episodio durante un evento no televisado en el que ella terminó sufriendo un ataque al corazón.

«JBL le provoca un infarto a la madre de Eddie Guerrero, de verdad, en un house show en la ciudad natal de Eddie, el fin de semana del Día de la Madre.

Se suponía que era sólo una historia, pero se volvió muy real, muy rápidamente.

Hablando de conseguir ‘calor Bradshaw’…».

#OnThisDayInWWE 20 years ago: JBL gives Eddie Guerrero's mum a heart attack – for real – at a house show in Eddie's hometown, on Mother's Day weekend It was meant to be just a storyline – but it turned very real, very quickly Talk about getting 'Bradshaw heat'…@JCLayfield pic.twitter.com/UP2CKBOaMy — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) May 2, 2024

También el mismo JBL estuvo compartiendo detalles de aquella noche:

«La policía me proporcionó una escolta fuera de la ciudad y me dijo que condujera hasta Odessa, Texas, y que volara desde allí. Me advirtieron que pensaban que sería asesinado si me quedaba en El Paso. Tuve que salir tan rápido para evitar un disturbio que estaba conduciendo usando mi equipo de lucha libre. La idea de Chavo Sr y Eddie de hacer esto fue brillante: ¡vendimos todas las entradas del Staples Center gracias a esta historia! Cuando este video se emitió, todo cambió: JBL enfrentó un gran escándalo. Le debo todo a Eddie y a la familia Guerrero. ¡Viva la raza!».

The police gave me an escort out of town and told me to drive to Odessa, Texas and fly out from there. They told me they thought I would be killed if I stayed in El Paso. I had to leave so fast to prevent a riot I was driving in my wrestling gear. Chavo Sr and Eddie’s idea to do… https://t.co/dXPllBhGLN — John Layfield (@JCLayfield) May 2, 2024

«El primer programa después de la emisión de este vídeo. Un fan intentó saltar sobre mí por detrás tan pronto como llegué al ring. Brian Hebner se convirtió en el pateador Pat McAfee y le pateó la cabeza de los hombros para evitar que me alcanzara. Tuvimos que tener seguridad adicional. Eddie simplemente se reiría y diría «tienes buen calor, Ese».

The first show after this video aired. A fan tried to jump me from behind as soon as I got to the ring. @babyhebner turned punter Pat McAfee and kicked the guy’s head off his shoulders to stop the guy getting to me. We had to have extra security. Eddie would just laugh and say… https://t.co/cN8Lik2LT1 — John Layfield (@JCLayfield) May 2, 2024

«Tuve que tener seguridad adicional en todas partes después de esto, jajaja. Creo que a la WWE le preocupaba que me dispararan o apuñalaran y no pudiera llegar al Staples Center».

I had to have extra security everywhere after this, lol. I think WWE was worried I’d be shot or stabbed and wouldn’t make the Staples Center. https://t.co/nO0wIKcvsS — John Layfield (@JCLayfield) May 2, 2024

«Observen cómo, cuando puse mi mano sobre la señora Guerrero, la guié (y la sostuve) hasta el suelo. Fue para poder recibir un golpe de manera segura. Ella lo hizo lucir fantástico. Cuando bajó y el lugar estaba en shock, Eddie dijo: ‘¡Ese, será mejor que te vayas de aquí!'».

Notice how, when I put my hand on Mrs Guerrero, I guided (and held her) all the way to the ground. It was so she could take a bump safely. She made it look fantastic. When she went down and the place was in shock-Eddie said “Ese, you better get the $#*@ outta here!” https://t.co/cN8Lik2LT1 — John Layfield (@JCLayfield) May 2, 2024