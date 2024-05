Nic Nemeth tras perder el Campeonato en NJPW: «Siento que decepcioné a todos»

Nic Nemeth, debutó en NJPW Wrestle Kingdom en enero, donde logró derrotar a David Finlay para conseguir el Campeonato Global de Peso Pesado IWGP. Sin embargo, su reinado fue breve, ya que Finlay recuperó el título en una revancha en NJPW Wrestling Dontaku el 4 de mayo.

Esta derrota dolió mucho en el antes conocido como Dolph Ziggler, pues su carrera como independiente estaba en ascenso.

En tras el combate dejó ver su sentir, reconociendo que no era algo que pudiera asimilar fácilmente.

Y habló sobre o que representa el título, pues finalmente marcó su carrera, esto después de prácticamente una vida en WWE y llegar a NJPW, así como al ámbito independiente fue algo que le dio un segundo aire.

«Dije que defendería ese título todas las noches hasta el día de mi muerte y lo dejaría todo en el ring. Hace seis meses, no sabía si volvería a luchar . No sabía si alguien quería que estuviera en sus eventos, en su roster, para siquiera pasar a saludarme.

«En poco tiempo, la lucha libre y mi amor por ella finalmente tuvieron este respeto mutuo. Pensé que este era el comienzo, y tal vez lo sea. Tal vez tenga que perderlo todo para realmente encontrar mi camino hacia la cima. Me encanta este negocio. Ha sido mi vida desde que tenía cinco años. Ha sido mi vida. Si es así, no me arrepiento. Lo dejé todo ahí afuera. Si esto es todo para mí, nunca más me arrepentiré. Sólo sé que soy mejor que esto y sólo quiero demostrarlo. New Japan Pro-Wrestling, gracias por todo. Solo debes saber que lo dejé todo ahí para ti».