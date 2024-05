WWE recuperó a Sylvester Lefort en Backlash: France

Ya quedó atrás Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

Pero todavía no podemos desligarnos del todo del Premium Live Event pues continuamos conociendo detalles interesantes ocurridos durante el mismo. Por ejemplo, ¿quién se dio cuenta del regreso de Sylvester Lefort, también conocido como Tom LaRuffa? Apareció como miembro de la seguridad durante el combate de Randy Orton y Kevin Owens contra Solo Sikoa y Tama Tonga.

Hey, it's former NXT star Sylvester Lefort at WWE Backlash in France! He was one of the security guys on SmackDown yesterday too

Also, Kevin Owens & Randy Orton vs Solo Siko & Tama Tonga is now a STREET FIGHT pic.twitter.com/ybha24adVi

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) May 4, 2024