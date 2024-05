Jon Moxley a House of Torture: «Os borraré de NJPW»

Durante la Noche 2 de NJPW Wrestling Dontaku 2024, Jon Moxley retuvo el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP contra Ren Narita, de House of Torture. Parece que su rivalidad va a quedar a un lado ya que está previsto que defienda el título ante Shota Umino en Resurgence 2024. No obstante, al término del combate, «The Death Rider» le envió un mensaje a los malvados.

Jon Moxley just put Ren Narita through TWO JAPANESE TABLES with the Uranage and then flipped the bird. Hahahaha.

► Jon Moxley a HOUSE OF TORTURE

«Sabía que defender el Campeonato IWGP en Japón iba a ser difícil. ¿No es emocionante? Puedo decir que acabo de defender el Campeonato IWGP en Japón. Nadie de donde vengo puede decir eso. Muy pocas personas de mi parte del mundo pueden hacerlo. Es realmente asombroso. Sabía que iba a ser difícil. Pensé, está bien, trata de no ser lanzado de cabeza, trata de evitar ser sometido con alguna nueva llave que aún no conozcas, alguna técnica fuerte japonesa que nunca hayas visto antes. Solo trata de no perder uno contra uno. No tenía ni idea de que iba a ser un combate de diez hombres, excepto que no tenía cinco tipos en mi equipo. Tenía un tipo en mi equipo, y otro medio tipo. Uno y medio. Pero está bien. Ya dije que no me importa cuánto apiles las probabilidades en mi contra. ¿Entiendes eso? He visto cosas peores. ¿Crees que esta es la primera vez que lidiaba con una situación así? No. Soy el principal experto mundial en situaciones como esta. No me van a atrapar así. No van a conseguir a derrotar a Jon Moxley o quitarme el Campeonato IWGP de esa manera.

«Así que vuelvan a empezar, House of Torture. Que sepan que no me agradan. No me agradan en absoluto. Si tengo la oportunidad de expulsarlos de New Japan Pro-Wrestling, de enviarlos a algún otro lugar en un barco, lo haré. No hay nada que puedan hacer para detenerme. Piensen en eso esta noche, todos ustedes. ¿Cinco tipos? ¿No pudieron ganar un campeonato con cinco tipos? Podría ganar cualquier campeonato del mundo con cinco tipos ayudándome. Quiero decir, puedo ganar cualquier campeonato del mundo que quiera de todos modos. Esos chicos de NOAH deberían tener cuidado, podría ir allí, empezar a tratar de arrebatarles lo que tienen. Estarán en problemas. Dame dos tipos, un tipo. Un tipo con un par de corta pernos o algo así. Ganaré cualquier campeonato que quiera. Realmente tienen que replantear su estrategia. Vayan a casa y piensen en eso, malditos cobardes«.