Hiroshi Tanahashi: «Quien destrone a Jon Moxley…»

Durante la Noche 2 de NJPW Wrestling Dontaku 2024, Jon Moxley retuvo el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP contra Ren Narita, de House of Torture. Pero solo tendrá unos días para festejar la victoria ya que tan pronto como este próximo sábado 11 de mayo deberá exponer el título ante su pupilo Shota Umino en Resurgence 2024.

► Hiroshi Tanahashi de Jon Moxley

¿Va a ser «The Roughneck» el que destrone a «The Death Rider» como el máximo monarca de New Japan? No hace mucho, Hiroshi Tanahashi, leyenda viviente, luchador y presidente de la compañía, decía que la misma necesita nuevas estrellas haciendo referencia a las salidas de Kazuchika Okada y Will Ospreay. Más recientemente, continuando de manera indirecta con aquella declaración, «The Ace» comenta que el que gane el campeonato principal tendrá mucha atención sobre sí mismo. Veremos si es Umino quien da ese enorme paso adelante.

«Esta no es la primera vez que el título principal lo lleva alguien de fuera. Quien logre arrebatárselo a Moxley estará bajo un gran foco de atención, y espero que aprovechen al máximo esa oportunidad«, dice Tanahashi en Sports Illustrated.

► El menú de NJPW Resurgence

El PPV de 11 de mayo se llevará a cabo en la Toyota Arena en Ontario, California, Estados Unidos.

Campeonato de Peso Abierto de NJPW STRONG : Eddie Kingston (c) vs. Gabe Kidd

: Eddie Kingston (c) vs. Gabe Kidd Campeonato Peso Abierto de NEVER : Shingo Takagi (c) vs. Yuya Uemura

: Shingo Takagi (c) vs. Yuya Uemura Campeonato Femenil de NJPW STRONG : Stephanie Vaquer (c) vs. Alex Windsor

: Stephanie Vaquer (c) vs. Alex Windsor Campeonato Mundial de TV de NJPW : Jeff Cobb (c) vs. Lance Archer

: Jeff Cobb (c) vs. Lance Archer Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG : TMDK (Shane Haste y Mikey Nicholls) (c) vs. Guerrillas of Destiny (El Phantasmo e Hikuleo)

: TMDK (Shane Haste y Mikey Nicholls) (c) vs. Guerrillas of Destiny (El Phantasmo e Hikuleo) Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr.

Tetsuya Naito y Yota Tsuji vs. KENTA y David Finlay

Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs

The DKC, Rocky Romero y Tomohiro Ishii vs. Jack Perry, Ren Narita y EVIL

Kickoff : Mustafa Ali vs. Lio Rush

: Mustafa Ali vs. Lio Rush Kickoff: Matt Vandagriff vs. Adrian Quest