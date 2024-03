Dave Meltzer: «LA Knight es una copia de The Rock»

Lo primero que salta a la vista, y también al oído, si analizas la forma que tiene LA Knight de expresarse y realizar sus promos, es cierta similitud con The Rock. Incluso en algunos movimientos y tics.

Knight no esconde que The Rock, al que conoció en aquel reality, ‘The Hero’, presentado por «The Great One», siempre fue unas de sus inspiraciones. Sin embargo, algunos creen que la inspiración es tanta, que esta se ha convertido en emulación.

Esto dijo al respecto Kevin Nash el pasado verano. Palabras que le valieron a «Big Sexy» cierta inquina por parte del otrora Eli Drake.

«¿ Soy el único que ve en LA Knight un descarado plagio de The Rock , especialmente cuando se enfrentó a ese maldito Logan Paul o como sea que se llame? Lo único que le faltó fue girar al tipo. ¡Por amor de Dios, nadie tiene memoria? No hay nada original» .

Cuando tuvo lugar aquel «beef» entre LA Knight y Kevin Nash, The Rock aún no había consumado su regreso a WWE. Ahora, el ocho veces campeón mundial comparte pantalla con Knight. De hecho, compartieron episodio de SmackDown el pasado viernes, ambos con sendos segmentos hablados.

Y según expone Dave Meltzer en reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, las semejanzas hoy se hacen totalmente palpables. Hasta el punto de que el propio Meltzer no puede evitar suscribir el juicio de Nash, si bien de manera algo menos ruda.

«Tú sabes, LA Knight es obviamente muy muy popular, pero cuando salió e hizo su promo, no pude pensar en otra cosa que, ‘tío, eres una copia de The Rock’.

«Cuando The Rock no estaba, era genial y la gente se volvía loca y reaccionaba muy bien, pero viendo esta promo de LA Knight, me pareció completamente diferente a hace un mes o dos, cuando The Rock no estaba y hacía sus cosas y era lo más candente del momento.

«Y ahora parece que ya no lo es, tienes al verdadero Dwayne Johnson haciendo promos y tienes a este tipo intentando hacer el mismo tipo de promos. Y como digo, lo hace muy bien, pero uno no puede evitarlo. No puedes hacer una promo al estilo de The Rock sin lucir como una copia barata».