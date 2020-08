Daniel Cormier: "Me encantaría tener un 'momento Royal Rumble'"

UFC 252 fue el evento de artes marciales mixtas más importante de lo que llevamos de 2020, ya que asimismo, supuso la última cita como profesional en esta disciplina de toda una leyenda viva: Daniel Cormier.

Después de su derrota ante Stipe Miocic, el ex-Campeón de Peso Completo UFC confirmó su intención de pasar página y dedicarse a otros menesteres. Y entre estos, se habla de una marcha a WWE.

Dave Meltzer informó en la última edición del podcast 'Staurday Night's Main Event' que McMahonlandia y FOX tienen mucho interés en hacerse con los servicios de Cormier. Aunque no en vistas a una implicación luchística del veterano, sino para que ejerza de comentarista de Friday Night SmackDown junto a Michael Cole y Corey Graves.

Aunque en su más reciente entrevista con Sports Illustrated, Cormier deja entrever que en caso de aterrizar en WWE, no se quedaría apoltronado en la mesa de comentaristas, y traza una implicación que Cain Velasquez nunca pudo consumar.

«No sería mi retiro, serían mis vacaciones. Me encantaría un 'momento Royal Rumble' donde mandaría a un tipo contra las cuerdas y luego le haría un clothesline para sacar su trasero por encima de la tercera cuerda, o dándole a alguien con una Dropkick para enviarlo por encima de la tercera cuerda. Y me llevaría mi golpe y me sacarían. Que me dejen perseguir a alguien, darle con Clothesline From Hell de Bradshaw-Layfield y eliminarlo del Royal Rumble, para que luego me sacaran por encima de la tercera cuerda. ¿Lucha libre profesional? A tope con ella».