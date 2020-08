Daniel Cormier. "Ha sido un viaje increíble"

El lunes, el ex campeón de dos divisiones de UFC emitió su primera declaración desde la derrota por decisión unánime del sábado ante Stipe Miocic en el evento principal de UFC 252 . Esa pelea marcó la conclusión de una trilogía de campeonato de peso completo entre los dos rivales y fue anunciada como la pelea final de la carrera de 11 años de Daniel Cormier en MMA.

Inmediatamente después de la pelea, Cormier, de 41 años, reiteró que no planea competir nuevamente a menos que sea por un título mundial y porque no espera que vuelva a tener esa oportunidad, que “eso será todo para mí”.

En el evento principal de UFC 252, Cormier perdió una decisión cerrada ante el actual campeón de peso completo de UFC, Stipe Miocic. La pelea marcó la tercera vez que las dos leyendas compartieron el octágono juntas, con Cormier ganando la primera pelea por nocaut en el primer asalto y Miocic ganando su segundo por nocaut técnico en el cuarto asalto.

La declaración del lunes no incluye a Cormier usando la palabra “retirarse” de ninguna forma, pero parece que está terminando su carrera competitiva.

" Gracias a todos por el amor y el apoyo. No es lo que quería o esperaba, pero es lo que es. Felicidades a Stipe Miocic por una pelea fantástica, fue un honor y un placer compartir el octágono contigo durante 50 minutos. Vaya, les dimos un espectáculo cada vez".

Cormier agradeció a su equipo, familia y fanáticos, así como a Dana White y UFC antes de concluir con una nota reflexiva.

Si Cormier se apega a su plan de no competir más, termina su carrera en MMA con un récord de 22-3 (1 NC) que incluye una marca de 11-3 (1 NC) en UFC. Ganó y defendió con éxito los títulos de peso pesado y semipesado de UFC, y tiene victorias sobre Miocic, Derrick Lewis, Anthony Johnson, Alexander Gustafsson, Anderson Silva, Dan Henderson, Frank Mir y muchos otros nombres notables. Su rivalidad de peso semicompleto con Jon Jones pasará a ser una de las más memorables en la historia del deporte.

Antes de ingresar a las MMA, Cormier era un luchador aficionado condecorado, obteniendo el estatus de All-American de la División I en el estado de Oklahoma y clasificando dos veces para los Juegos Olímpicos.

Lea la declaración completa y sin editar de Cormier a continuación:

Gracias a todos por el amor y apoyo. No es lo que quería o esperaba, pero es lo que es. Felicidades a @stipemiocic por una pelea fantástica, fue un honor y un placer compartir el octágono contigo durante 50 minutos. Chico, les dimos un espectáculo cada vez. A mi equipo: los amo a todos hasta la muerte, han hecho tantos sacrificios. Espero haberlos hecho sentir orgullosos. Salina y los niños: gracias por ser mi motivación. A todos los fans: los quiero mucho. Ustedes me empujan a tratar de ser genial. A @danawhite y @ufc: He amado cada minuto. Gracias por darme la oportunidad. Ha sido un viaje increíble, ¿eh?