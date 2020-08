WWE sigue interesada en Daniel Cormier: este sería su rol

Los retiros en el mundo de los deportes de combate siempre vienen con asterisco, pero casi todos dan por hecho que Daniel Cormier colgó los guantes tras su derrota ante Stipe Miocic este pasado sábado en UFC 252.

Días antes de la pelea, el veterano insinuaba que podía ser su última vez en el octágono, y lo cierto es que a los 41 años, y sin nada ya que demostrar en las artes marciales mixtas, donde lo ha conseguido todo, el futuro de Cormier parece ya adentrarse en un cambio de ciclo.

E inmediatamente, de nuevo surgió WWE como potencial destino de Cormier, cuando llevamos tiempo hablando del deseo de la compañía McMahon por contar con toda una leyenda de las MMA para su producto. Pero, ¿bajo un rol competitivo? Cormier concedió estas declaraciones en noviembre apuntando a que su labor estaría más bien fuera del ring.

«Tengo buena relación con FOX, así que no sé necesariamente si fue WWE la que me buscó o fue algo de FOX, porque, ya sabes, estuve 5 años con las UFC Fight Nights, hice grandes amistades y tal vez sólo quieren intentar que me quede en la familia FOX.

«He hablado con Triple H y Michael Cole. He hablado con la gente que dirige los shows en FOX. Me gustaría decir que el barco no ha zarpado [...]»