Seth Rollins comparte sus planes antes de retirarse de WWE

Seth Rollins comenzó su carrera como luchador profesional en 2004. En estos 16 años se ha convertido en uno de los mejores luchadores del mundo, en una de las principales estrellas presentes de WWE. Con 34 años, estando en uno de los mejores momentos de su vida en los encordados, su retiro parece realmente lejano. No obstante, eso no quiere decir que "El Mesías" no esté pensando en ello, que no tenga planes de ahora y hasta entonces.

► Seth Rollins y sus planes para retirarse de WWE

Tiene sentido que la idea le esté pasando por la cabeza por diferentes motivos, que van desde todo lo que ha conseguido en el mundo de la lucha libre hasta su próxima paternidad así como matrimonio con Becky Lynch, pasando por las lesiones a las que se ha enfrentado y podría enfrentarse en el futuro. Sin olvidar que tiene otros proyectos fuera del imperio McMahon, como su escuela de lucha libre. Aún así, puede descartarse que vaya a decir adiós pronto.

De todas maneras, es interesante conocer sus pensamientos al respecto, los cuales compartió en una reciente entrevista con Bleacher Report.

"Para mí, el siguiente paso creo que es ayudar a los luchadores jóvenes y llevar a la empresa a un lugar realmente bueno. De esa forma, si decido alejarme en algún momento futuro, habrá gente ahí para hacerse cargo, asegurarse de que las cosas vayan bien y para que puedan transmitir esa información a la siguiente generación. "Solo quiero ayudar a los chicos más jóvenes. Es lo mismo que intento hacer con mi escuela de lucha libre. Al final del día, quiero que la lucha libre profesional sea asombrosa. Quiero llevar esta industria a las nubes. Amo esta industria más que nada. He dedicado toda mi vida a ella, así que básicamente quiero hacer todo lo posible para que sea lo mejor posible".

Ayudar a los chicos más jóvenes es lo que está haciendo actualmente con Dominik Mysterio, a pesar de que recientemente amenazara que poner fin a su carrera en SummerSlam 2020. El hijo de Rey Mysterio sin duda está en las mejores manos con Rollins. Pero no sólo lo está ayudando a él sino también a su "discípulo" Murphy o hasta hace poco a Austin Theory. Sin olvidarse de Humberto Carrillo, entre otros. También ayudó al reinado de Drew McIntyre así como a Aleister Black a encontrar su hueco en Monday Night Raw. Pocos en WWE han hecho lo que "El Mesías" ha hecho y quiere que todo ello sirva a sus compañeros.

Mirando al futuro cercano, va a ser realmente interesante lo que ocurra este domingo en el nuevo PPV entre Rollins y Dominik. Es exagerado decir que el resultado es lo menos importante pero la verdad es que lo principal será ver cómo el chico Gutiérrez se desenvuelve en el encordado.

_____________________________

No te pierdas esta noche la cobertura de NXT, que, dado que AEW Dynamite se emitirá hasta el sábado, irá en solitario en las Wednesday Night Wars y tendrá las dos últimas luchas clasificatorias para la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano: Finn Bálor vs. Velveteen Dream, y Johnny Gargano vs. Ridge Holland.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.

.