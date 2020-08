Cómo ver NXT TakeOver: XXX - Horarios por país

¿Deberíamos esperar algo muy grande para el próximo especial de la marca dorada de WWE? En base a este tuit de Triple H, parece que sí.

#NXTTakeOver: XXX will be our biggest event yet…so we had to make it as LOUD as possible. A special thank you to @Metallica for this #NXTLoud theme. “Moth Into Flame” gets even LOUDER on S&M2, out August 28th. #WeAreNXT pic.twitter.com/lYe7gIgNAN