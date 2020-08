Lo que Chris Jericho echa de menos de WWE

Aceptando ya que su nombre no volverá a ser expuesto en las pantallas de WWE debido a su fichaje por AEW, Chris Jericho guarda una curiosa relación hoy día con la compañía que lo encumbró, pues si bien por un lado dice no guardar inquina alguna hacia Vince McMahon y Cía, ciertas declaraciones parecen denotar lo contrario. Todo, cuando ya sabemos que la línea entre realidad y "kayfabe" para "The Demo God" luce siempre difuminada.

El pasado mes, Jericho respondió a la pregunta de si algún día podría regresar a McMahonlandia, y este apeló a su condición de nómada.

«Me encantó mi tiempo en WWE. Amo a Vince McMahon. Aprendí mucho. Me divertí mucho. Pero escucha, no puedes quedarte siempre en el mismo sitio. Si haces eso te quedas estancado, y creo que uno debe motivarse a hacer algo nuevo [...]»

Y ahora, en el último 'Saturday Night Special', el primer Campeón Mundial AEW fue preguntado acerca de si echa de menos algo de su antigua casa.

«Sinceramente, mis interacciones con Vince [McMahon]. Disfruté muchísimo trabajar para Vince McMahon porque me ponía a prueba, me desafiaba como profesional. Me ponía a prueba con mis ideas. No fue fácil, y a fin de cuentas, es la tienda de helados de Vince, como diría Pat [Patterson], y tú vives allí.

«Nunca tuve problemas con Vince. Quiero decir, obviamente, uno tiene problemas con su jefe cuando es veinticinco años más viejo que tú, tú sabes... Yo siempre me sentía un poco intimidado por Vince, pero él siempre me ponía a prueba. Y llegado a un cierto punto, después de la rivalidad con Shawn Michaels en 2008-2009, me gané su confianza. Nueve de diez veces, aprobaba lo que yo quería hacer. Una de diez me decía que no, ¡y eso me cabreaba! En plan, al menos déjame intentarlo.

«En WWE trabajan a su manera. En mi opinión, AEW es más beneficiosa y está más en sintonía con mi manera de pensar. Me encanta trabajar con Tony Khan y como dije, trabajo con Tony Khan, trabajé para Vince McMahon. Hay una diferencia».