Damian Priest: «Espero con ansias a Roman Reigns»

Damian Priest y Roman Reigns solo compartieron cuadrilátero en una ocasión hasta ahora en WWE. Fue durante la lucha SmackDown vs. Raw vs. NXT de Survivor Series 2019.

Nada indica que vayan a hacerlo en un futuro cercano pero «The Tribal Chief» es uno de los rivales que «The Archer of Infamy» quiere tener, como le dice a Superstar Crossover.

► Damian Priest espera a Roman Reigns

«Quiero decir, The Rock ha regresado. En serio, en este momento porque ese es el enfoque principal de la WWE, ¿verdad? Nunca me he enfrentado a Roman. Así que siempre está ahí, siempre está en mi mente. ¿Sabes? Como, ‘Huh, nunca nos hemos enfrentado, nada.’ Así que estaría mintiendo si dijera que no he pensado en eso«.

Cuando se le insistió en la posibilidad de que pudiera cobrar el maletín de Money in the Bank contra Reigns, Priest dijo que lo consideraría si Reigns estuviera más presente.

«Si tan solo estuviera más presente y apareciera más seguido en SmackDown, pero el tiempo dirá, ¿sabes? Mira, no me voy a ninguna parte. Él no se va a ninguna parte. En algún momento nos enfrentaremos. Así que espero eso con ansias».

En realidad, Damian Priest tampoco ha estado demasiado enfocado en sí mismo de manera individual pues ha estado dedicando su atención tanto a The Judgment Day como a la división de parejas, donde es Campeón Indiscutible con Finn Bálor. Los dos van a exponer el título en una lucha de escaleras de seis equipos en WrestleMania 40.

¿Te gustaría que Damian Priest usara el maletín de Money in the Bank para vencer a a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE?