Drew McIntyre: «CM Punk es un terrible ser humano»

Drew McIntyre ha seguido hablando mal de CM Punk. En una reciente entrevista con Gorilla Position, se explayó más en torno a por qué motivo CM Punk es, para él, una mala persona. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Drew McIntyre sigue hablando mal de CM Punk

«CM Punk… Un nombre enorme, atrae mucha atención, no solo de los fanáticos hardcore, sino que la base de fanáticos casuales sabe exactamente quién es. Vende boletos, atrae, pero es una persona terrible. Admito que hay instancias entre nosotros del pasado sobre las que aún no he hablado, y tal vez no lo haga hasta que nos enfrentemos cara a cara en el futuro. Sin embargo, el hecho de que Punk regresara y actuara como si las cosas estuvieran normales, al estilo «Jey Uso«, ciertamente no ayudó a cambiar mi opinión.

«Parece que no mucho ha cambiado según lo que he escuchado de personas que conozco con respecto a su personalidad, y cuando regresó, sentí cierta manera. No solo lo desestabilicé, lo saqué y ocupé su lugar. El karma es una perra.

«Solo espero que tenga cuidado, me preocupa que se lastime otra cosa durante la rehabilitación. El hombre es frágil. Quiero esa lucha, realmente quiero esa lucha, solo estoy preocupado por él. Especialmente luchando contra alguien como yo, soy un monstruo dentro del ring».