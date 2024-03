Booker T dice que rechazó salir en Dark Side of the Ring

Dark Side of the Ring es una serie que ha tenido mucho éxito entre los fanáticos de la lucha libre profesional. Y aunque, en un principio, hasta los luchadores apoyaban el show, poco a poco, el apoyo se ha mermando. Porque si bien es un gran trabajo periodístico, las consecuencias que ha traído para algunas personas, al recordar hechos que hicieron en el pasado y que no fueron castigados, o que ahora se ven como reprochables, ha calado mal entre los mismos luchadores y entre cierto sector de la fanaticada.

Uno de los episodios que más ha visto los fans, ha sido el de Buff Bagwell, en donde se muestran todas las tribulaciones que tuvo que pasar durante su transición de WCW, en donde era un talento interesante y con potencial, a WWE, en medio de grandes problemas personales, especialmente, el abuso de sustancias. ► Booker T explica por qué no aceptó estar en Dark Side of the Ring En una reciente edición de su video podcast The Hall of Fame, Booker T reveló que rechazó participar en este episodio, luego de que los productores de VICE lo buscaran. Estas fueron sus declaraciones: «Dark Side of the Ring se puso en contacto conmigo para ser parte de algunas de estas series y episodios, pero decliné porque cualquier cosa que sucedió con Buff Bagwell y yo, cualquier cosa que tenga que decir sobre Buff Bagwell, es privada. Es algo interno, algo que él y yo sabemos, y no voy a exponerlo o sacarlo a la luz. No creo que el mundo realmente necesite saber qué pasó con Bagwell y yo, y esa noche. La forma en que está escrita es la forma en que se contará de ahora en adelante. No tendré nada que decir al respecto». El Miembro del Salón de la Fama WWE hace referencia a lo que ocurrió en la noche del lunes 2 de julio de 2021, cuando en Raw, Booker T luchó y venció a Buff Bagwell, en lo que fue la única aparición de Bagwell en WWE tras llegar de WCW.