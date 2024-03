Habida cuenta del crecimiento que Damian Priest viene teniendo en WWE de un tiempo a esta parte llama mucho la atención que no luchara en WrestleMania 38 ni en WrestleMania 39. Ello mientras se prepara para exponer el Campeonato Indiscutible de Parejas en WrestleMania 40. La última (primera y única) vez que luchó en el magno evento fue en WrestleMania 37, donde se unió a Bad Bunny para vencer a The Miz y John Morrison. «The Archer of Infamy» habla de perderse las dos ediciones anteriores en WrestlingNews.co.

► La lucha más importante de Damian Priest

«El objetivo es tener una lucha, no solo presentarse. Los últimos dos WrestleManias, me dolieron un poco, no voy a mentir. Estoy feliz de poder participar en este, pero luego es como, ‘Bueno, hey, vas a enfrentarte a otros cinco equipos en una lucha de escaleras.’ Yo estaba como, ‘Genial. Esto va a doler.’ Aunque estoy emocionado de poder enfrentar a muchas personas diferentes. Esta será una de esas luchas en las que estamos buscando sobresalir, queremos ser recordados por ella. ‘¿Recuerdas esa lucha de escaleras en este WrestleMania con esas personas?’, eso es lo que quiero escuchar.

«Hemos tenido algunas luchas así, son icónicas, sabemos cuáles se destacan, pero queremos ser parte de esa conversación. No sé quiénes estarán en la lucha aún, pero solo observando el panorama, es muy posible que sea increíble. Todos van a dar lo mejor de sí, es WrestleMania, así que de todos modos todos van a brillar. Con el talento que tenemos ahora y los equipos disponibles, creo que fácilmente podría convertirse en una de las mejores luchas de escaleras en la historia de WrestleMania.»