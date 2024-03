Bayley: «¡Sin mí, Damage CTRL no existiría!»

Durante el episodio de WWE SmackDown del 15 de marzo, Bayley tuvo la oportunidad de luchar contra Dakota Kai para vengarse de la traición de esta, la última de sus examigas en dejarla, pero no pudo hacerlo pues las otras, las demás integrantes de Damage CTRL, la atacaron; tampoco pudo salvarla Naomi cuando apareció en escena para intentarlo.

► Bayley a Damage CTRL

Ello de camino a la lucha contra IYO SKY por el Campeonato Femenil WWE que tendrá en WrestleMania 40 dentro de tres semanas. Se espera que las amigas de «The Genius of the Sky» estén con ella en el magno evento para ayudarla a defender el título pero «The Role Model» les recuerda que fue ella la que creó la facción.

«Si me van a grabar, ¿por qué no enviamos algo a Damage CTRL? Si piensan que pueden llamarse Damage CTRL sin la persona que los trajo a este edificio, sin la persona que los llevó a la WWE, no estarían aquí sin Bayley. Permíteles recordar que no me importa si los fanáticos me aplauden o me abuchean, si les gusto o me odian, porque los hechos son los hechos, y esta es la verdad: Dakota no estaría de pie aquí si no fuera por mí. IYO SKY no estaría aquí como Campeona Femenina de la WWE si no fuera por mí. Te prometo que cumpliré mi palabra cuando digo que voy a acabar con Damage CTRL una por una. Eso es exactamente lo que haré hasta llegar a WrestleMania y quitarte ese título, IYO«, dice Bayley en un reciente video en Instagram.

Damage CTRL nació durante SummerSlam 2022, cuando Bayley, Dakota Kai e IYO SKY volvieron juntas a la programación de WWE después de respectivos tiempos de ausencia para confirmarse como próximas rivales de Bianca Belair, la entonces Campeona Raw, quien en el evento defendió el título ante Becky Lynch.