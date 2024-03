Rey Mysterio: «Me voy a vengar de Santos Escobar»

Durante el episodio de SmackDown del 15 de marzo, Rey Mysterio volvió a la programación de WWE después de su lesión de rodilla para ayudar a la Latino World Order contra Legado del Fantasma y su líder, Santos Escobar, que se volvió contra él y la facción que lidera en noviembre. Cuando el luchador de México y sus amigos estaban huyendo del escenario, el enmascarado le lanzó un desafío para un combate mano a mano en el siguiente programa, que será el penúltimo antes de WrestleMania 40.

► Rey Mysterio busca venganza

Todavía no se sabe de qué manera esta historia estará en el magno evento pero «The Master of the 619» sí que sabe que quiere vengarse de quien una vez fue su amigo. Y así lo advirtió en su aparición en la nueva edición de SmackDown Exclusive al término del show de la marca azul.

«Así es como operan. Les gusta atacar a la gente cuando están solos y por la espalda. Lancé el desafío. Ahora solo estoy esperando a que Santos lo acepte. Santos, durante tantos meses, seguía presumiendo y presumiendo. ‘Tú y yo, juntos, somos familia.’ Nunca lo olvidaré, y mi rodilla tampoco lo olvidará. La próxima semana, habrá mucha venganza«.

Podría especularse con que el combate no tendrá resultado ya que las dos facciones intervenirán y entonces aparecerá Nick Aldis en escena para anunciar una colisión entre ambas en «The Grandest Stage of Them All». Aunque cabe mencionarse que Ángel y Berto están en el torneo para luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas dentro del combate de escaleras entre varios equipos en WrestleMania. Tendremos que esperar a ver qué sucede la próxima semana para tener más claras las cosas.