Rey Mysterio ha vuelto a la programación de WWE a semanas de WrestleMania 40 y Zelina Vega quiere formar equipo con él en el gran evento de WWE.

«The Master of the 619» hizo su retorno durante el episodio de SmackDown del 15 de marzo para continuar su rivalidad con Santos Escobar y su Legado del Fantasma como líder de la nueva versión de la LWO. Es de suponer que de aquí saldrá una lucha para «The Grandest Show of Them All», solo que todavía no se conoce cuál será.

► Zelina Vega, Rey Mysterio y WrestleMania

«En mi cabeza, veo, y tal vez recortar esto en algún momento porque siento que si esto termina sucediendo, lo dije aquí primero, pero me encantaría tener una lucha en WrestleMania conmigo, Rey, Carlit,o Joaquín y Cruz contra Santos, Elektra y cualquiera de los matones que quiera agregar a la mezcla. Pero esa lucha sería increíble. Entonces, incluso si solo fuera yo y Rey contra Matón número uno y Matón número dos, creo que sería realmente genial poder decir que estuve en WrestleMania con Rey Mysterio. Ese es mi héroe. Es increíble. Así que eso es lo que querría, seguro», explica la luchadora en SEScoops.

Especulando, podría darse una lucha con Rey Mysterio, Cruz del Toro, Joaquin Wilde y Zelina Vega contra Santos Escobar, Ángel Garza, Berto y Elektra López. Ahora, ¿dónde quedaría Carlito? Si se sumara a sus amigos de la Latino World Order, Legado del Fantasma necesitaría a otro integrante.

También podría pensarse que habrá un mano a mano entre Rey y Santos en WrestleMania pero probablemente no sea así, tanto porque los demás también seguramente actúen en el magno show como porque ambos ya van a tener ese combate en el episodio de SmackDown del 23 de marzo.

