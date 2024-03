Michelle McCool: «recibí amenazas de muerte por salir con Undertaker»

Desde su retiro The Undertaker ha roto totalmente la ficción que cubría su personaje y ha abierto un mundo nuevo para sus fanáticos más acérrimos: ¿Quién es la persona detrás del luchador?

Pues bien, recientemente habló de su lado sentimental.

Así que en su pódcast charló con su esposa, la también ex superestrella de la WWE: Michelle McCool.

► The UndertakerxMichelle McCool

En el episodio 4 del pódcast del Undertaker, Six Feet Under with Mark Calaway, titulado: «Undertaker Broke Kayfabe To Save Michelle McCool’s Life | Six Feet Under #4», tuvo de invitada a McCool.

Aquí ella comentó cómo al inicio enfrentó el rechazo de la base de fanáticos del Undertaker.

«No solo sus fanáticos realmente me odiaban porque creen que están casados con él o algo así, a veces recibía amenazas de muerte. «En ese sentido lo entendí. Y luego, por supuesto, cualquier cosa que hiciera o dijera, no importaba el tipo de trabajo que hiciera, porque estaba saliendo con The Undertaker, incluso de parte de compañeros de trabajo, me afectaba mucho».

Aquí intervino «The Deadman», admitiendo que dado que él siempre ha tenido mucha influencia detrás de cámaras, McCool recibió una gran cantidad de críticas injustificadas. Puesto que, el pensar de las personas era que ella iba a utilizar la influencia de él para progresar en la compañía.

Undertaker aclaró de lo anterior que, McCool le prohibió hablar en nombre de ella para beneficiarla en su carrera como luchadora profesional. Él dice que esto lo frustró porque él sí podía lograr un trato especial para ella.

«Vi la frustración, vi el trabajo que hizo. Nunca ayudé a las chicas porque la mayoría de ellas estaban en la WWE solo para llegar a otro lugar, estar ahí era un peldaño. «La ética de trabajo de Michelle y lo que puso en ello fue diferente. No fue justo, obviamente. Sabes en lo que te estás metiendo cuando cruzas esa línea, pero no fue justo porque ella trabajó duro«.

A continuación, te dejamos la citada entrevista en vídeo donde Undertaker y McCool hablan de lo anteriormente parafraseado y más.