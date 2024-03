Ruby Soho: «Para hacer daño de verdad a Saraya…»

Dentro de la rivalidad de Ruby Soho con Saraya, durante el episodio del 1 de marzo de AEW Rampage, Zak Knight, hermano de la «Anti-Diva», atacó a Angelo Parker, enamorado de la exRiott Squad. Soho dio a conocer que Parker estaba realmente lastimado en el programa del 8 de marzo. Ayer, las cosas fueron un paso más allá.

► Ruby Soho quiere hacer daño a Saraya

«Saraya, sé lo que estás haciendo. Te he visto hacer esto a docenas de mujeres. Antagonizas y provocas, y quieres que te enfrenten. Pero no voy a darte lo que quieres. Sé que la verdadera forma de lastimarte no es peleando contigo. La verdadera forma de lastimarte es a través de tu familia«, dice Ruby Soho.

«Saraya y Zak, hemos estado lidiando con gente como ustedes toda nuestra vida. Gente como nosotros lidia con personas como vosotros todo el tiempo. Pero aquí está la cosa, Zak. Entiendo que cuanto más fuerte gritas, más duro caes. Mira, sé exactamente de lo que eres capaz. Eres muy peligroso. Pero no sé si sabes de lo que soy capaz. Desde el día que entré en AEW, mi misión fue elegir a los hijos de p*ta más duros y patearles los dientes, ya sea Jon Moxley, Eddie Kingston, Darby Allin, Sting, Bryan Danielson, todo el BCC, y patearles los dientes. He estado en lo más peligroso que AEW tiene para ofrecer. Demonios, fui colgado de una jaula de acero en Blood and Guts, casi desangrándome, y hice esas cosas por alguien que apreciaba. Zak, ¿puedes imaginar lo que voy a hacer por alguien a quien amo? Cometiste un error«, dice Angelo Parker.

Ahora solo falta que la lucha de parejas mixtas se anuncie oficialmente en AEW.

