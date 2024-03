Cuándo va a cobrar Damian Priest el maletín de Money in the Bank es una pregunta que sigue en el aire en WWE desde el 1 de julio de 2023.

No hace mucho, el «Archer of Infamy» explicaba por qué no estaba persiguiendo a Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Pesado:

«(…) Dado que Seth Rollins es el campeón, lamentablemente, no está médicamente autorizado. No puedo hacer efectivo mi contrato en este momento. Oficialmente, no puede competir en una lucha (…)».

Entonces, también señalaba:

«(…) En mi mente, tengo que convertirme en Campeón Mundial, ya sea en Raw o en SmackDown. (…) Ya sea en WrestleMania, en el SmackDown antes, o en el Raw posterior, siempre es un momento emocionante. Nunca se sabe qué va a pasar».

► Kevin Sullivan de Damian Priest

Mientras tanto solo se puede opinar y especular y eso es lo que hace Kevin Sullivan en Tuesday with The Taskmaster:

«Creo que es muy talentoso. Centrándose en The Bloodline y Cody, tendrías que tener una gran idea a largo plazo para involucrar a Damian en esto.

«Me gusta la idea contra Dominik porque Dominik tiene mucho heat, podría volverse heel, podría volver a ser face, tiene un futuro que será incomparable. Impulsaría su carrera, y una marea alta eleva todos los barcos. Si lo incluyes, simplemente estás calentando otro programa. Han creado personas en The Bloodline. No estás sobreexponiendo a The Bloodline en cada otro segmento.»

Cabe mencionarse que no parece que de aquí al 1 de julio Dominik Mysterio vaya a ganar un título mundial. Puede que tampoco uno secundario.

Sullivan también habla de The Rock como una figura de autoridad en WWE ahora que es director de la compañía TKO Group Holdings:

«Creo que es una buena idea. Es una gran idea, siempre pueden revertirla si sienten que es necesario.»