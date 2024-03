Quién nos iba a decir que Logan Paul no sólo sería Superestrella de WWE a tiempo completo, sino que acabaría como Campeón de los Estados Unidos y lo pondría sobre la mesa en WrestleMania. Y nosotros ya lo vemos normal.

El famoso «youtuber» puede repeler por sus otras facetas y por la persona detrás del personaje, pero una vez se sube al ring, de ninguna manera desmerece entre el resto de luchadores profesionales que llevan toda su vida dedicados al pancracio. Esto, y que su bebida les sirva de patrocinador, lleva a WWE a confiar en él y concederle una defensa de altura el próximo mes ante dos veteranos de la talla de Kevin Owens y Randy Orton.

Venimos comentando que se han concretado ya 10 combates para WrestleMania XL, pero la mayoría carecen de noche asignada todavía. Cuando el viernes de la presente semana se anunció este baile a tres con Logan Paul, Kevin Owens y Randy Orton, WWE no dio cuenta de si lo veríamos el sábado 6 de abril o el domingo 7, pero ahora, vía Instagram, el propio «Ultimate Influencer» escribe que tendrá lugar en la segunda fecha.

Con tal actualización «oficiosa», así queda el cartel de WrestleMania XL.

[6 de abril]

[7 de abril]

[Jornada por determinar]

United States Champion @LoganPaul will defend his #USTitle 🇺🇸 against @RandyOrton and @FightOwensFight in a Triple Threat Match at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/aaTih1CT8M