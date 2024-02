Damian Priest explica por qué no está intentando cobrar el maletín de Money in the Bank sobre Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE explicando que «The Visionary» está lesionado y no puede participar en un combate. Esto contesta cuando le preguntan en West Sport.

► El maletín de Priest, la lesión de Rollins

«Estoy en Raw. Dado que Seth Rollins es el campeón, lamentablemente, no está médicamente autorizado. No puedo hacer efectivo mi contrato en este momento. Oficialmente, no puede competir en una lucha. Tengo que esperar a que esté autorizado o, si me encuentro en el otro programa, sería diferente. Ese campeón [Roman Reigns] tampoco está siempre presente. Es una de esas cosas en las que estoy esperando el momento adecuado. Todavía tengo hasta el 1 de julio. Tengo mucho tiempo. No quiero arriesgarme a hacer algo que no debería.

«He intentado cinco veces, pero no he hecho efectivo mi contrato. Prefiero eso a hacerlo de manera fallida. Estoy siendo extremadamente cuidadoso en este momento. Esto no va a ser en vano. En mi mente, tengo que convertirme en Campeón Mundial, ya sea en Raw o en SmackDown. De cualquier manera, tengo que ser un luchador importante y tengo que ser extremadamente cuidadoso al respecto. Todavía tengo tiempo. Obviamente, tenemos WrestleMania acercándose. Siempre es un buen momento. Ya sea en WrestleMania, en el SmackDown antes, o en el Raw posterior, siempre es un momento emocionante. Nunca se sabe qué va a pasar».

¿Alguien se imagina que Cody Rhodes termina su historia derrotando a Roman Reigns en WrestleMania 40 para ganar el Campeonato Universal Indiscutible WWE y entonces aparece Damian Priest para cobrar el maletín y arrebatárselo? Probablemente nadie quiera pensar en eso ahora mismo.