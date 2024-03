Damian Priest señala su lucha más importante en WWE

«(…) Para mí, personalmente, luchar contra zombies fue una de las cosas más geniales que he hecho. Soy un gran fanático de los zombies, como las películas de zombies y todo eso. Me encantaba Army of the Dead, así que para mí, cuando luchaba contra zombis, esto era genial. Sé que la gente no está de acuerdo conmigo, pero no estaban en mi lugar en ese momento». Damian Priest comentaba esto hace unos meses señalando aquella lucha de leñadores con zombies contra The Miz en WrestleMania Backlash 2021 como su favorita en WWE.

► La lucha más importante de Damian Priest

En cambio, tiene una distinta cuando le preguntan por la más importante. Entonces apunta a su combate con Bad Bunny en Backlash 2023. El integrante del Judgment Day y la estrella de la música disputaron un mano a mano en una lucha callejera de la cual salió victorioso Bunny

«Sin lugar a dudas«, dijo Priest cuando se le preguntó si la lucha con Bunny fue la mejor lucha individual de su carrera hasta ahora. «Estaba muy orgulloso de eso. Esa fue, lo que esa lucha significaba era más grande que cualquier victoria o derrota o lucha libre. Era la representación, y culturalmente, eso fue muy importante para los dos, Bad Bunny y yo. Sin lugar a dudas, es la lucha más importante que he tenido en mi carrera y de la que estoy más orgulloso», apunta a WrestlingNews.co.

Damian Priest y Bad Bunny habían sido amigos y juntos derrotaron a The Miz y John Morrison en WrestleMania 37. Su rivalidad salió un poco de la nada, aunque basada en el cambio de actitud del «Arquero Infame», e hizo su servicio en aquel momento, siendo fantástica tanto para ambos como para todos los demás.