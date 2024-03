Durante el episodio de SmackDown del 15 de marzo, The Rock atacó a Ja Morant, estrella de la NBA, en referencia a aquella controversia que este protagonizó cuando apareció en redes sociales portando un arma de fuego; fue suspendido por 25 partidos a comienzo de temporada. En una nueva versión del clásico The Rock Concert in Memphis, «The Great One» dijo:

«Seth Rollins, eres simplemente una vergüenza, hijo, igual que Ja Morant cuando está blandiendo un arma.»

👏👏👏@TheRock's hilarious song for his #WrestleMania opponents, @CodyRhodes and @WWERollins, deserves to be viewed in its entirety!

Here's the FULL song! #SmackDown pic.twitter.com/7t7z2KhFM3

— WWE (@WWE) March 16, 2024